Ministerie maakt broncode van DigiD-app opensource

De broncode van de DigiD-app is nu als opensource beschikbaar op GitHub. Het ministerie zegt hiermee de werking van de app transparant te willen maken. Alleen bepaalde gevoelige informatie, zoals informatie over de infrastructuur, blijft geheim.

De broncode is te bekijken via een GitHub-pagina van het ministerie van Binnenlandse Zaken en te hergebruiken onder de EUPL-licentie. Enkele fragmenten blijven geheim, omdat ze bijvoorbeeld een beveiligingsrisico kunnen vormen. Deze fragmenten zijn vervangen door de letter S, voor security. Andere fragmenten waaruit persoonsgegevens van ontwikkelaars te herleiden zijn, zijn vervangen door de letter P, voor privacy.

Op dit moment is de gepubliceerde broncode een momentopname, schrijft staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen. DigiD-agentschap Logius wil later ook nieuwe versies openbaar kunnen maken, maar hiervoor moet de software eerst geschikt worden gemaakt. "Daarnaast moet de organisatie klaar zijn om deze andere manier van werken te ondersteunen", schrijft de staatssecretaris. "Het kost tijd om dit zorgvuldig te kunnen doen, naast de dagelijkse werkzaamheden om te zorgen dat DigiD veilig en betrouwbaar blijft werken."

Later wil Logius daarnaast de broncode van de DigiD-software die bij het agentschap draait, opensource maken. Het agentschap heeft zich echter eerst op de app gericht. Wanneer de Logius-software vrijgegeven moet worden, is niet bekend. Het ministerie stelt de broncode als opensource beschikbaar, nadat Logius in juni 2022 een 'Wet open overheid'-verzoek kreeg. Met DigiD kunnen burgers veilig inloggen bij bijvoorbeeld overheidssites.