DigiD slecht bereikbaar vanwege ddos-aanval

Het Nederlandse identificatieplatform DigiD is momenteel slecht bereikbaar vanwege 'terugkerende ddos-aanvallen'. Services zoals machtigingen met DigiD en inloggen op MijnOverheid zijn hierdoor beperkt beschikbaar.

Sinds maandagavond om 18.42 uur zou de site van DigidD vanwege meerdere ddos-aanvallen slecht bereikbaar zijn, zo bevestigt Logius. Het agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt tegenover Nu.nl dat een inlogpoging via DigiD momenteel mogelijk niet lukt, maar dat men enkele minuten later eventueel wel weer binnen zou kunnen komen. Het Nationaal Cyber Security Centrum is volgens het agentschap op de hoogte van het probleem en 'levert ondersteuning en expertise'.

Via Allestoringen is te zien hoe er door heel Nederland duizenden meldingen van een storing bij DigiD gemaakt worden. Het is vooralsnog niet duidelijk waar de ddos-aanvallen vandaan komen. Bij een dergelijk denial-of-service-cyberaanval wordt een grote hoeveelheid verkeer doelbewust naar een slachtoffer verstuurd om zo de bijbehorende servers te overbelasten.