Cloudflare wendt ddos-aanval van 26 miljoen requests per seconde af

Cloudflare heeft vorige week een ddos-aanval geregistreerd van 26 miljoen requests per seconde. Het aantal requests per seconde via https in deze aanval overtreft die van de vorige aanval in april. Die had een omvang van 15 miljoen requests per seconde.

De aanval was gericht op de website van een Cloudflare-klant. Het bedrijf heeft de aanval naar eigen zeggen afgewend. Net als de aanval in april, is deze aanval ook via https verlopen. Dat is opvallend, omdat er meer rekenkracht vereist is voor versleutelde verbindingen. Aanvallers moeten daardoor hogere bedragen betalen voor ddos-aanvallen via tls-verbindingen, schrijft Cloudflare.

Wat Cloudflare ook opvalt, is dat de aanval afkomstig is van een botnetwerk dat uit 5.067 bots bestaat. Elke individuele bot genereerde gemiddeld 5.200 requests per seconde. Ter vergelijking haalt Cloudflare een groter botnetwerk erbij, dat het bedrijf al geruime tijd volgt. Dat netwerk bestaat uit 730.000 bots en kan in zijn geheel maar 1000 requests per seconde leveren.

Binnen minder dan 30 seconden genereerde het botnet meer dan 212 miljoen requests via ruim 1.500 netwerken. De netwerken zijn verspreid over 121 landen. Meer dan 15 procent van de requests was afkomstig uit Indonesië. De reden van de aanval is onbekend.