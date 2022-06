Cloudflare brengt Private Access Tokens uit die captcha's moeten vervangen

Cloudflare introduceert voor macOS en iOS een nieuwe methode die captcha's moet vervangen. Private Access Tokens maken gebruik van een reeks verificatiemethoden om te controleren of een websitebezoekers een bot is of een echte gebruiker. Dat gebeurt automatisch.

Private Access Tokens of PAT's vormen een onderdeel van Privacy Pass. Dat is een protocol om gebruikers te authenticeren. Cloudflare ontwikkelde dat protocol enkele jaren geleden. Privacy Pass bevat voortaan ondersteuning voor een cryptografische token die websitebezoekers kan valideren. De tool is bedoeld als alternatief voor captcha's, die volgens Cloudflare 'een vreselijke gebruikerservaring' hebben.

Cloudflare zegt dat de Private Access Tokens werken zonder data van gebruikers. Het bedrijf wijst erop dat websitebeheerders als alternatief voor captcha's ook meer data kunnen verzamelen om gebruikers te verifiëren, zoals een IMEI-nummer, of fingerprintingdata, zoals de schermgrootte. Bij Private Access Tokens kan die informatie alsnog worden verzameld door een 'attester' die verifieert of een gebruiker echt is, maar die informatie wordt dan in een token gezet die vervolgens tussen client en website wordt gedeeld. In die token wordt alleen opgenomen dat een gebruiker echt is, maar niet de manier waarop dat is geverifieerd.

De 'attestation' wordt uitgevoerd door het apparaat waarop Private Access Tokens gegenereerd worden. Dat kan een browser of een besturingssysteem zijn. PAT's worden ondersteund in iOS 16, iPadOS 16 en macOS 13, zegt Cloudflare. Het bedrijf verwacht het initiatief 'in de nabije toekomst' in meer software te krijgen, maar noemt daarbij geen namen.