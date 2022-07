Decryptietools van No More Ransom zijn in zes jaar tien miljoen keer gedownload

Het antiransomwareproject No More Ransom van politiediensten en beveiligingsbedrijven is zes jaar oud. Sinds de oprichting zijn de tools tien miljoen keer gedownload, een stijging van vier miljoen keer sinds een jaar. Er zijn nu 136 tools beschikbaar op de site.

No More Ransom werd op 26 juli 2016 opgericht door het Nederlandse Team High Tech Crime van de politie, Europol en beveiligingsbedrijven Kaspersky en McAfee. Het doel van het project is om voor slachtoffers van ransomware gratis decryptors beschikbaar te stellen. Die worden gebouwd door de beveiligingsbedrijven. Sommige decryptors maken gebruik van technische kwetsbaarheden in ransomware om bestanden te ontsleutelen, maar de politie levert na arrestaties ook inbeslaggenomen sleutels aan. Sinds de oprichting van het project zijn er volgens de initiatiefnemers 136 tools uitgebracht voor 165 verschillende soorten ransomware. Daar zitten beruchte namen bij, zoals Gandcrab en REvil. Oude decryptors werken niet gegarandeerd op die ransomware: de bendes veranderden vaak hun malware om decryptors en detectie te omzeilen.

De makers zeggen dat er inmiddels 188 partners zijn aangesloten bij het project. De afgelopen jaren zijn steeds meer nationale en lokale politie- en opsporingsdiensten en beveiligingsbedrijven bij het project aangehaakt. De makers zeggen niets over de verdeling van het aantal decryptietools, maar een jaar geleden was Emsisoft grootleverancier door 59 tools uit te brengen voor evenzoveel ransomwarefamilies. Die cijfers zijn wel scheef: andere bedrijven zoals Kaspersky maakten tools die voor meerdere ransomwarevarianten werkten.

Volgens de makers zouden de tools ruim tien miljoen keer zijn gedownload. Dat zou een enorme stap zijn ten opzichte van vorig jaar. Toen waren de tools nog maar zes miljoen keer gedownload. Anderhalf miljoen gebruikers zouden bestanden hebben teruggekregen door de tools te gebruiken, al zijn die cijfers moeilijk hard te maken. Niet alle tools verzamelen telemetrie en No More Ransom gebruikt schattingen om het totaal aantal gebruikers te berekenen.

De stijging in aantal downloads is opvallend, omdat het maar de vraag is hoe relevant het No More Ransom-project nog is. Bij de oprichting was ransomware nog een groot probleem voor individuele slachtoffers waarvan hun thuis-pc's werden geïnfecteerd. Zulke ransomware werd op grote schaal verspreid en losse decryptors werkten daar goed voor. Inmiddels is ransomware geëvolueerd naar een professionele misdaad en worden vooral bedrijven getroffen. Criminelen infecteren een dergelijk bedrijf op nauwkeurige wijze en weten zo in een netwerk te zitten dat een algemene decryptor zoals No More Ransom die aanbiedt daar weinig zin voor heeft.

Het No More Ransom-project werkte als blauwdruk voor meer publiek-private samenwerkingen tegen cybercrime. In de afgelopen jaren werd er bijvoorbeeld ook een No More Ddos-project opgericht en ging de politie op een andere manier samenwerken met gespecialiseerde beveiligingsbedrijven om cybercrime aan te pakken.