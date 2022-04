Regionale en landelijke politie-eenheden beginnen ransomware-taskforce

De Nederlandse politie begint met de Ransomware Taskforce. Dat is een samenwerking tussen het Team High Tech Crime en regionale korpsen waarbij onderzoek wordt gedaan naar infecties met gijzelsoftware bij bedrijven.

De taskforce is een initiatief van de politie-eenheid Oost-Brabant. Dat werkt, net als andere eenheden, voor de taskforce samen met het Team High Tech Crime dat binnen de Landelijke Eenheid werkt aan digitalemisdaadbestrijding. Ook regionale eenheden hebben eigen cyberafdelingen, maar die gaan nu op landelijk niveau meer samenwerken.

Via het THTC kan meer informatie worden verzameld en gedeeld over bendes en werkwijzen. "Door gegevens van verschillende aanvallen te stapelen, zoals gebruikte ip-adressen en bitcoingegevens, wordt het criminele landschap voor ons inzichtelijk", schrijven de initiatiefnemers. Ze willen vooral kijken naar het volledige proces achter ransomware, zoals de infrastructuur die eronder ligt.

Het doel van de taskforce is om 'schade en slachtoffers te voorkomen', maar ook om uiteindelijk ransomware-operaties te verstoren en uiteraard daders op te sporen. De politie werkt daarvoor samen met 'publieke en private partners' en doet dat ook internationaal. Dat laatste gebeurde al; de Nederlandse politie was in 2014 een van de medeoprichters van No More Ransom, een samenwerkingsverband met beveiligingsbedrijven om decryptors voor ransomware te maken.

De politie merkt daarnaast op dat bedrijven zelf ook veel kunnen doen om ransomware te voorkomen. Zo wijzen de taskforce-oprichters op het gebruik van 2fa en het doorvoeren van beveiligingspatches.