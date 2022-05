Texaans schooldistrict betaalt half miljoen dollar losgeld na ransomware-aanval

Het Texaanse Judson Independent School District heeft meer dan 547.000 dollar aan losgeld betaald aan ransomware-criminelen die data van het schooldistrict hadden gestolen en deze online dreigde te publiceren. De directie wou voorkomen dat de data online verspreid werd.

"Om te voorkomen dat gevoelige en persoonlijke informatie op het darkweb verschijnt, hebben we een bedrag van 547.045,61 dollar aan losgeld betaald. Dit doen we om te voorkomen dat anderen deze informatie kunnen misbruiken", klinkt het in een mededeling. "We hadden geen andere keus en hadden het geld liever gebruikt om de noden van onze werknemers en studenten tegemoet te komen."

Het schooldistrict werd op 17 juni getroffen door een ransomware-aanval. Hierbij werd de persoonlijke informatie van meer dan 26.000 studenten en onderwijzers buit gemaakt. Ook de telefoonlijnen en de e-maildiensten werden door de aanvallers platgelegd.