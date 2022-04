Coalitie van bedrijven met Microsoft, McAfee en Citrix wil ransomware aanpakken

Een coalitie van negentien bedrijven, waarvan het merendeel beveiligingsbedrijven, heeft de Ransomware Task Force opgericht. Het doel is om door samenwerking verschillende niveaus in de aanvalsketen van ransomware aan te pakken om de dreiging tegen te gaan.

Onder de negentien oprichters van de Ransomware Task Force zijn naast Microsoft, McAfee en Citrix de beveiligingsbedrijven Aspen Digital, Rapid7 en Team Cymru. Verder zijn organisaties als The Global Cyber Alliance en The Institute for Security and Technology betrokken, aldus de mededeling van laatstgenoemde.

De deelnemers zijn van mening dat ransomware een te grote dreiging is om als enkele organisatie aan te pakken. Binnen twee tot drie maanden willen ze een pakket maatregelen samenstellen, gericht op verschillende onderdelen in de ransomwareketen. Daarnaast willen ze gaten vaststellen die er nu nog bij de bestrijding zijn. Uiteindelijk moet de samenwerking een breedgedragen roadmap voor de bestrijding van ransomware opleveren.

De dreiging van ransomware is in de afgelopen jaren toegenomen en inmiddels gaat het om een miljardenindustrie waar professionele en goed georganiseerde bendes achter zitten. Bij de bestrijding werken autoriteiten al regelmatig samen. Een bekend samenwerkingsverband is No More Ransom, dat Europol in 2016 begon.