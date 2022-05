Hack bij transportbedrijf AH betrof ransomware, levering kaas weer op gang

De hack van een week geleden bij transportbedrijf Bakker Logistiek, waardoor Albert Heijn problemen ondervond met de levering van voorverpakte kaas, blijkt een ransomwareaanval te zijn. Daardoor waren belangrijke bestanden bij het bedrijf versleuteld en ontoegankelijk.

In gesprek met Omroep Flevoland zegt directeur Toon Verhoeven van Bakker Logistiek dat de problemen in het systeem nu opgelost zijn en de leveringen weer op gang moeten komen. De directeur bevestigt dat het bedrijf getroffen is door gijzelsoftware, waardoor bepaalde computerbestanden niet meer toegankelijk waren.

Verhoeven zegt dat de ergste problemen nu verholpen zijn doordat het bedrijf back-ups had van bestanden. De directeur wil niet zeggen of er losgeld betaald is voor de bestanden. Wel heeft het bedrijf aangifte gedaan bij de politie.

De hack werd vorige week maandag ontdekt en zorgde voor problemen met de levering van voorverpakte kaas bij Albert Heijn vanaf woensdag. Doordat het automatiseringssysteem van Bakker Logistiek niet meer werkte, moesten alle leveringen handmatig verwerkt worden. Vrijdag wilde Bakker Logistiek tegenover Tweakers nog niet bevestigen dat het om een ransomwareaanval ging.