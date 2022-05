96 notariskantoren geraakt door hack bij ict-beheerder Managed IT

96 notariskantoren kunnen niet digitaal werken en zijn slecht bereikbaar door een hack bij ict-beheerder Managed IT uit Nieuwegein. Uit voorzorg sloten de beheerder en een aantal softwareleveranciers servers en databases af, waardoor notarissen niet bij de diensten kunnen.

Volgens belangenvereniging KNB vormt de groep van 96 notariskantoren ongeveer een tiende van het totale aantal notariskantoren in Nederland, schrijft Computable. De kantoren hebben geen toegang tot contactgegevens van klanten en kunnen geen gebruik maken van digitale systemen van de burgerlijke stand, het Kadaster, banken en hypotheekverstrekkers, die ze nodig hebben voor hun werkzaamheden. Ook kunnen ze niet digitaal controleren of er beslag is gelegd op eigendommen. Hierdoor kunnen notarissen geen akten passeren.

De hack vond afgelopen vrijdag plaats bij de ict-beheerder. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De website van Managed IT is op dit moment onbereikbaar en Csirt Dsp, het responsteam dat in opdracht van de beheerder verantwoordelijk is voor onderzoek naar de hack, zegt tegenover Computable niet te willen reageren op de lopende zaak. Het is nog niet bekend of iemand toegang heeft gekregen tot persoonsgegevens van klanten of tot die van de notariskantoren.

Managed IT is een kleine ict-beheerder uit Nieuwegein, met zo'n 25 medewerkers in dienst. Het biedt, naast volledig ict-beheer voor bedrijven, onder andere diensten voor het beschermen tegen malware en ransomware, multifactorauthenticatie en hosted telefonie aan voor klanten.