Microsoft Edge krijgt prestatiemodus

Microsoft gaat Edge voorzien van een Performance-modus. Volgens de browsermaker helpt die bij het 'optimaliseren van responsiviteit, geheugen-, cpu- en accugebruik'. In de Canary-versie van Edge is de modus al te testen.

Hoe de Performance-modus precies werkt, is niet duidelijk. Microsoft geeft daarover geen details in de aankondiging. Wel schrijft Microsoft dat de prestatieverbeteringen kunnen afhangen van specificaties en de manier waarop gebruikers omgaan met de browser.

Volgens The Verge wordt de Sleeping Tabs-functie van Edge vastgezet op een timer van vijf minuten als de prestatiemodus is ingeschakeld. Die functie werd eerder dit jaar al toegevoegd aan Edge om de prestaties te verbeteren. De functie geeft na een bepaalde tijd resources vrij als tabs inactief zijn. Bij de prestatiemodus is dat dus na vijf minuten.