Microsoft voegt synchronisatiefunctie toe aan Linux-versie van Edge-browser

Microsoft gaat een synchronisatiefunctie toevoegen aan de Linux-versies van Edge. De functie is al beschikbaar voor de Windows- en macOS-versies van de browser, maar ontbreekt nog voor Linux. De functie komt beschikbaar in versie 91 van Edge.

De Linux-versie van Microsoft Edge 91 wordt momenteel getest in het Dev-kanaal van de browser, merkt ook Ghacks op. Gebruikers kunnen deze testversie downloaden via de Insiders-website van Microsoft. Hiermee kunnen gebruikers inloggen op hun Microsoft-account om bladwijzers, browserinstellingen, wachtwoorden en extensies te synchroniseren tussen Edge-installaties op verschillende systemen.

Gebruikers die de synchronisatiefunctie willen gebruiken in de huidige Insiders Dev-versie van Edge 91, kunnen de feature aanzetten door 'MSA sign in' in te schakelen in de edge://flags -pagina. Gebruikers dienen de webbrowser opnieuw op te starten voordat ze via de toolbar inloggen op hun Microsoft-account. Wanneer gebruikers deze flag niet inschakelen, geeft de login een melding dat het platform niet wordt ondersteund.

De functie is momenteel nog niet beschikbaar op de stabiele Linux-versie van de Edge-browser. Volgens het releaseschema van Microsoft, komt Edge 91 uit in de week van 27 mei 2021 uit in het stabiele kanaal van de browser.