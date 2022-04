Activision stelt ultimatum voor offline halen CoD: Warzone-datasite - update

Activision heeft een cease-and-desist-brief aan SBMM Warzone gestuurd, een Belgische website voor Call of Duty: Warzone met statistieken van spelers. De uitgever wil dat de site maandag offline gaat, omdat er onder meer sprake zou zijn van inbreuk op auteursrechten.

Op de eigen website laten de oprichters weten dat advocaten van Activision hebben gevraagd om de website uiterlijk maandag af te sluiten. De oprichters, twee fanatieke Warzone-spelers, doen een laatste oproep aan gebruikers om hun steun uit te spreken. Ze zeggen dat ze meerdere keren contact met Activision hebben gezocht om tot een samenwerking te komen, zodat de site kan blijven bestaan. Gelet op de boodschap dat hun site waarschijnlijk zal moeten sluiten, zullen deze pogingen tot nu toe weinig hebben opgeleverd.

SBMM Warzone verduidelijkt op Twitter dat het de api van Activision niet mag gebruiken, omdat de voorwaarden van het gebruik daarvan zouden zijn geschonden. Ook zou de website volgens Activision auteursrechten schenden, een overtreding van de Computer Fraud and Abuse Act opleveren en leiden tot privacyissues, waardoor de oprichters van SBMM Warzone op grond van de GDPR beboet zouden kunnen worden. De brief had 22 maart als datum en bevat de eis om de site binnen zeven dagen te sluiten.

SBMM Warzone begon eind vorig jaar en werd snel populair, met name onder bekende Warzone-spelers. Zo is er een speler die zegt dat de site een goede aanwinst is, omdat er nog geen ranglijstsysteem voor Warzone is. De website krijgt data nadat spelers hun profiel op openbaar zetten, waarna het aantal kills, deaths, gewonnen rondes en andere gegevens worden getoond. Er zijn echter ook spelers die vinden dat de site en de tools juist ongewenste gevolgen hebben, omdat spelers voorafgaand aan een ronde de statistieken van alle andere spelers en teams kunnen inzien en vervolgens gauw de lobby kunnen verlaten als de tegenstand op papier te moeilijk lijkt te worden.

Een van de oprichters heeft tegen Eurogamer gezegd dat hij de zorgen van Activision begrijpt. 'Als we hun data via hun api ontvangen, hebben ze er geen controle meer over', zegt hij. Volgens hem verkrijgt zijn website echter 'niets gevoeligs' en het feit dat de site betaalde lidmaatschappen verkoopt, heeft in zijn ogen niets te maken met de eis van Activision. Hij zegt open te staan voor een andere naam en eventuele andere wijzigingen om toch te kunnen voldoen aan de eisen, maar tot nu toe heeft Activision niet gereageerd.

Een eventueel andere reden voor de poging om de website te sluiten, is dat Activision al een samenwerking heeft met vergelijkbare, andere sites die spelersdata in kaart brengen. Een voorbeeld daarvan is tracker.gg, een site die data voor allerlei games verzamelt.

Update 14:50 uur: De oprichters hebben gehoor gegeven aan de eis van Activision en hebben hun site uit de lucht gehaald. Ze roepen Activision en geïnteresseerden nog steeds op om steun te verlenen zodat SBMM Warzone kan blijven bestaan.