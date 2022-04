Huawei kon bij gegevens van miljoenen Telfort-klanten

Huawei heeft in het verleden toegang gehad tot miljoenen klantengegevens van Telfort. Dat meldt de Volkskrant op basis van een vertrouwelijk, intern rapport. Er waren twee jaar geleden al berichten dat Huawei verantwoordelijk was voor het beheer van een klantenbestand van een provider.

De Volkskrant schrijft dat moederbedrijf KPN in 2011 bij Telfort onderzoek deed naar een nieuwe klant- en facturatieomgeving die door Huawei werd beheerd. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat Huawei regelmatig bestanden uit deze omgeving haalde. Omdat er geen logging aanwezig was, kon niet worden gemonitord wat er precies werd gekopieerd. Volgens bronnen heeft KPN geen nader onderzoek gedaan en is ook de Autoriteit Persoonsgegevens niet ingelicht, al was dat laatste destijds nog niet verplicht.

KPN zou in het rapport hebben gezegd dat er 'geen enkele aanleiding' was ‘te veronderstellen dat er gegevens van Telfort-klanten waren ontvreemd, door wie dan ook'. De Volkskrant citeert een bron die zegt dat dat niet was vast te stellen zonder het doen van nader onderzoek: "We wisten dat het foute boel was. Huawei kon bij klantgegevens en als ze wilden hadden ze alles kunnen doorsluizen naar China. Er is alleen nooit onderzoek gedaan naar wat ze precies hebben gekopieerd." De provider wilde niet ingaan op vervolgvragen. Wel zegt KPN dat het klantensysteem inmiddels niet meer in gebruik is.

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD heeft KPN gewaarschuwd voor spionage vanuit China, waarbij hackers in het verleden probeerden binnen te komen bij KPN. Daarbij gaf de AIVD aan dat klantgegevens van de provider in handen waren van een Chinese spionagegroep. Die kwamen overeen met die van KPN. Na een eerste waarschuwing van de AIVD vond KPN geen verdachte zaken, zo zeggen meerdere bronnen. Maar na de tweede waarschuwing, in het voorjaar van 2019, troffen de AIVD en KPN een verborgen toegang aan naar de klantgegevens. Het bleek dat alleen Huawei bij die data kon. In die tijd werd al gezegd dat Huawei een systeem voor het klantenbestand van KPN zou leveren.

Het gaat hier om een klant- en facturatiesysteem dat Telfort in 2010 in gebruik nam. Dat systeem werd door Huawei gebouwd. De provider, die toen meer dan twee miljoen abonnees had, werd in 2005 overgenomen door KPN. Het Amerikaanse HP was als service integrator betrokken en hield toezicht op de overstap naar dit nieuwe klantsysteem. KPN controleerde het toezicht en daaruit bleek dat 26 accounts van Huawei toegang had tot de klantenomgeving, terwijl niet werd bijgehouden wie op welk moment inlogde.

Huawei bleek ook een script te hebben geïnstalleerd om bestanden te verplaatsen naar een andere omgeving. Dit bleek regelmatig te gebeuren, maar ook hier was geen of onvoldoende controle op. Wel kreeg Huawei meerdere keren het verzoek de toegang te wijzigingen of af te sluiten, maar daar werd niet op gereageerd. In het rapport zeggen de onderzoekers van KPN dat deze situatie leidde tot 'onveiligheid, instabiliteit en/of het risico op datalekken'.

Volgens hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs geeft het rapport een belangrijk inzicht in de werkwijze van Huawei en is het erg kritisch over het ontbreken van beveiligingsmaatregelen en afscheidingen in de software. "Dit interne rapport zegt niet dat alle klantgegevens van Telfort naar China gekopieerd zijn, maar wel dat Huawei zichzelf de positie had gegeven om dat te kunnen doen", zegt hij tegen de Volkskrant. "Dat is kennelijk hoe ze hun software leveren. En dat is waar we nu nog steeds een belangrijke les aan hebben: Huawei blijkt zelf diep in de geleverde systemen aanwezig."