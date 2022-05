'NSA kon meeluisteren met SE 660 Crypto-mobilofoons van Nederlandse politie'

De Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee gebruikten jarenlang honderden mobilofoons voor gevoelige communicatie waar een ingebouwde kwetsbaarheid in zat. Daardoor kon de Amerikaanse inlichtingendienst de apparaten afluisteren, stelt Argos.

De desbetreffende mobilofoon is de Ascom SE 660 Crypto, stelt radioprogramma Argos op basis van documenten die het heeft ingezien. Dit is een versie van de mobilofoon van het Zwitserse bedrijf Ascom, die van een HC-3400-cryptochip voorzien is voor de versleuteling van de communicatie. Deze chip is ontworpen door het eveneens Zwitserse Crypto AG. Van Crypto AG was al langer bekend dat dit bedrijf sinds 1970 in feite gerund werd door de CIA en de BND, de inlichtingendienst van het toenmalige West-Duitsland. Het bedrijf leverde apparaten en chips met verzwakte beveiliging aan staten waardoor de CIA en BND konden afluisteren. Begin dit jaar publiceerden The Washington Post, het Duitse ZDF en het Zwitserse SRF details over Operatie Rubicon, waaronder het beheer van Crypto AG bekendstond.

Ascom SE-660 Top, bron: brochure van Ascom, Cryptomuseum

Ascom leverde volgens een bron van radioprogramma Argos minimaal 625 Ascom SE 660 Crypto-apparaten aan Nederland. Deze werden gebruikt door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, het Korps Landelijke Politiediensten, de Centrale Recherche Informatiedienst, het Landelijk Rechercheteam, de Dienst Technische Ondersteuning Opsporing en het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag. De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de marechaussee gebruikte de mobilofoon van 1997 tot 2008. Argos kreeg een factuur onder ogen waaruit blijkt dat twee SE 660 Crypto-toestellen omgerekend ruim 10.000 euro kostten. Volgens Cryptomuseum kostte het apparaat in 1997 9195 gulden.

De embedded HC-3400-chip werkte in combinatie met een KED-3400-module voor het genereren en distribueren van sleutels. De KED-3400 kon via een RJ45-connector met de microfoonsocket van het frontpaneel van de SE-660 verbonden worden om sleutels over te brengen om deze naar een compatibele andere mobilofoon te verzenden.

Uit documenten van Operatie Rubicon blijkt dat alle door Nederland gebruikte Ascom-apparaten afgezwakte encryptiealgoritmes bevatten. De levering van de af te luisteren modellen zou tegen de zin van Duitsland zijn geweest, dat Nederland en Frankrijk wilde uitzonderen vanwege de goede betrekkingen.

Zaterdag 24 oktober om 14.00 uur meldt Argos meer details in zijn uitzending op NPO Radio 1.