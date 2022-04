Onderzoek naar mogelijke spionage door Huawei via KPN-netwerken duurt langer

Het onderzoek van het Agentschap Telecom naar de mogelijke 'ongewenste toegang tot de aftapvoorziening van KPN' door Huawei duurt langer dan verwacht. In eerste instantie zouden de conclusies in september gepubliceerd moeten worden, maar dat is uitgesteld naar eind dit jaar.

Vanwege de "technische complexiteit en het belang van een zorgvuldig proces" duurt het onderzoek langer dan gedacht, zo meldt het overheidsorgaan. De inspectie van de beveiligingsvoorzieningen van KPN gingen medio april van start nadat de Volkskrant een onthullend artikel publiceerde over de mogelijke toegang van Huawei tot de aftapsystemen van KPN. Hierdoor had de Chinese techgigant naar verluidt ongehinderd toegang tot alle lagen van het mobiele netwerk van KPN, inclusief de gesprekken en gegevens van klanten. KPN beweert dat het geen indicatie heeft dat er is afgeluisterd of dat er klantengegevens zijn ontvreemd. De telecomprovider verleent volgens het Agentschap Telecom volledige medewerking aan het onderzoek.

Sinds de start van het onderzoek richtte het onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zich op de maatregelen die KPN trof na de mogelijke ongewenste toegang van Huawei. Onder meer "fysieke beveiliging, logische toegangsbeveiliging, logging en monitoring" werden al onderzocht. Het betreffende Agentschap bracht deze update eind mei naar buiten. Sindsdien is er geen verder inzicht in het onderzoek meer gegeven, op het korte bericht van vandaag na.