Ook T-Mobile haalt smartphones uit Amsterdamse winkels

T-Mobile Nederland heeft de smartphonevoorraden in enkele van zijn Amsterdamse winkels weggehaald, in navolging van VodafoneZiggo en KPN. Met deze maatregel wil het bedrijf de veiligheid van medewerkers en klanten garanderen na een reeks overvallen in Amsterdam.

Over welke T-Mobile-winkels het precies gaat, is niet duidelijk. Op een community-pagina stelt het bedrijf dat er wel nog demonstratietoestellen aanwezig zullen zijn in de T-Mobile-filialen uit de 'risicogebieden'. Klanten kunnen de Amsterdamse winkels nog steeds bezoeken, maar in sommige gevallen bewaakt beveiligingspersoneel de toegang of zal er gevraagd worden om aan te bellen voordat men de winkel kan betreden. Klanten die een smartphone kopen, kunnen die volgens T-Mobile de volgende dag laten thuisbezorgen.

T-Mobile neemt deze maatregel nadat er deze week een overval werd gepleegd op een Amsterdams filiaal waarbij een beveiliger gewond raakte. VodafoneZiggo en KPN haalde deze week ook al de smartphonevoorraden weg uit de meeste van hun Amsterdamse filialen, nadat enkele van hun winkels werden getroffen door gewapende overvallen. Ook klanten van VodafoneZiggo en KPN kunnen nog steeds winkels bezoeken waar veiligheidspersoneel een oogje in het zeil houdt. Ook bij deze providers kunnen gekochte smartphones de volgende dag thuisbezorgd worden.