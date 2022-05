Hoe Microsoft en T-Mobile de hybride ervaring in Teams steeds verder verbeteren

De negen-tot-vijf-kantoorbaan is op z'n retour. Hybride werken is de nieuwe norm, waarbij de pandemie en het langdurig thuiswerken door veel mensen een versnellende rol hebben gespeeld. Samenwerkingsplatformen zoals Microsoft Teams vormen een spil binnen veel bedrijven, maar ze worden vaak nog niet volledig gebruikt. T-Mobile zet bijvoorbeeld in op volledige communicatie vanuit Teams.

De plotselinge omslag naar remote werken in maart 2020 zorgde zelfs bij Microsoft zelf voor uitdagingen, vertelt Alex Thiede, werkzaam voor Microsoft Digital en in zijn rol verantwoordelijk voor de digitale werknemerservaring in West-Europa. "We waren al geen negen-tot-vijf-bedrijf. Onze werkcultuur, met collega's overal ter wereld, was al erg gericht op flexibele werktijden. Vanuit technologisch perspectief konden we vanaf dag één door de cloud schalen. Maar zelfs met al die technologie merkten we dat het welzijn van onze mensen onder druk kwam te staan. Digital fatigue ging een rol spelen; noem het ‘vergadermoeheid’. Plotseling heb je geen reistijd meer. Je wisselt niet meer tussen vergaderruimtes, en koffiepauzes vergeet je ook snel. Met back-to-back-meetings merkte ik zelf ook dat ik ineens acht, negen uur per dag aan het vergaderen was."

Remote werken werd hierdoor een culturele uitdaging. Door nieuwe tooling (Viva) wil Microsoft het welzijn van Teams-gebruikers verbeteren. "Viva analyseert hoe je werkt, bijvoorbeeld hoeveel tijd je in meetings zit, en helpt je ruimte te maken voor wellbeing time. Ook in een bestaande tool als Outlook hebben we daar waar gewenst veranderingen doorgevoerd. Wanneer je nu een nieuw event inplant na een eerdere call, blokt het programma dat event automatisch vijf minuten later in, zodat je even op adem kunt komen." Viva bevindt zich nog in een previewfase en naar verwachting zal Microsoft de nieuwe tooling in november op het zelf georganiseerde 'Ignite'-event aankondigen. "We zijn er intern achter gekomen hoe mensen die remote werken, zich disconnected kunnen voelen van hun collega's. Daar is een vorm van ondersteuning voor nodig. Onze eigen inzichten zijn in het nieuwe product verwerkt.”

Vast-mobiel-integratie in Teams

Een ander 'probleem' van remote (en dus ook hybride) werken is het behoud van focus. Idealiter gebruik je al je communicatie- en samenwerkingstools vanuit één omgeving. Telefonie hoort daar ook bij, vindt Sem Verbocht, product manager bij T-Mobile Ondernemen. "Wij zijn druk bezig geweest om onze telefoniediensten te koppelen aan Teams. Niet alleen met vaste telefonie, maar ook met mobiele telefonie." Dat laatste ontbrak nog aan bestaande oplossingen in de markt, vertelt hij erbij. "Want het komt regelmatig voor dat je gestoord wordt door gesprekken op je mobiele telefoon als je geconcentreerd aan het werken bent in Teams. Door vaste en mobiele telefonie via het T-Mobile-telefonieplatform te integreren in Teams, behoort dit nu tot het verleden.”

Sem geeft een voorbeeld: “Onze telefoniecentrale leest de beschikbaarheidsstatus van gebruikers in Teams. Dit is heel handig als je bijvoorbeeld een presentatie geeft in Teams of een meeting in Teams bijwoont. Je kunt namelijk instellen dat gesprekken naar je vaste en mobiele nummer dan worden doorgeschakeld naar je voicemail of een collega. Met het e-book 'Microsoft Teams voor Admins' wil T-Mobile bedrijven bewust maken van de mogelijkheden die zij hebben bij het beheren van Teams en om Teams Telefonie in te zetten om efficiënter te werken. Dat is geen overbodige luxe, vindt Sem. "Er komen steeds weer nieuwe features vrij die het samenwerken in Teams gemakkelijker maken. Voor klanten is het bijna niet bij te houden. Het gaat dan lang niet alleen om het telefoniegedeelte, maar ook om alle overige functionaliteiten in de applicatie. Vanuit onze kennis en ook de contacten die we met Microsoft hebben, kunnen wij daarover meedenken en -praten."

Microsoft wil vpn overbodig maken voor eigen medewerkers

Het 'nieuwe normaal' brengt voor IT-managers ook nieuwe vraagstukken met zich mee. "Toen we vorig jaar vanaf maart ineens allemaal vanuit huis moesten werken, was dat even lastig voor onze infrastructuur", zegt Perry Dufais, IT-manager voor Nederland bij Microsoft. "Het ging daarbij vooral om het aanleggen van snelle verbindingen vanuit huis naar kantoor. We moesten onze vpn-mogelijkheden vergroten en tegelijkertijd ontlasten door maatregelen zoals split tunneling en het verplaatsen van diensten naar de cloud. Inmiddels is ons doel om vpn overbodig te maken. We komen op het punt dat we onze printdiensten ook naar de cloud verplaatsen." Voor medewerkers is het grootste euvel nog dat zij thuis met hardware-problemen te maken kunnen krijgen. "Met onze global helpdesk kunnen zij via Teams een ticket aanmaken, waarna een helpdeskmedewerker op afstand mee kan kijken. Als dat het probleem niet verhelpt, kunnen zij een afspraak maken met een helpdeskmedewerker om naar kantoor te komen en het probleem daar op te lossen."

De rol van een IT-manager bij Microsoft is niet hetzelfde als in de meeste andere bedrijven, aldus Perry. "Ik ben er verantwoordelijk voor dat de infrastructuur werkt en dat medewerkers zich kunnen verbinden met hun werkplek. Daarnaast ben ik de schakel tussen verschillende afdelingen, zoals Microsoft Digital dat voor onze eigen IT-ondersteuning zorgt en waar wij onze eigen ervaringen ook omzetten naar producten zoals Viva." Het doel is, voegt Alex toe, dat het niet langer uitmaakt waar een medewerker zijn werk uitvoert. "We willen een naadloze ervaring creëren met Teams, en de integratie met telefoondiensten helpt ons daarbij." Welke tips hij nog heeft waardoor werkgevers een goede hybride ervaring kunnen bieden? "In de basis komt het neer op voldoende bandbreedte voor remote medewerkers en gebruik van de elasticiteit van de cloud om op- en af te kunnen schalen. Maar bouw ook aan een zero-trust-netwerk. Zelfs onze wireless diensten gaan via het internet, waarbij elk device en elke gebruiker geïdentificeerd moet zijn. En we hebben zelf in Europa stevig geïnvesteerd in onze vergaderruimtes, om ze geschikt te maken voor hybride vergaderen. Vanuit de vergaderruimtes kun je zo deelnemen aan een Teams-meeting.”

Nieuwe werkgewoontes inspireren

Het hybride werken biedt veel organisaties de mogelijkheid om medewerkers beter in hun werk-privé-balans te ondersteunen. "Als ik mijn kinderen wil ophalen van school, kan dat gewoon, omdat ik niet gebonden ben aan vaste kantooruren" geeft Alex aan. Daarnaast helpt het maatschappelijke problemen, zoals files, tegen te gaan. Perry: "Voor de pandemie zat ik elke ochtend rond Rotterdam vast in de file. Nu sta ik 's ochtends op, werk ik mijn e-mails door en heb ik de eerste vergaderingen, en dan kan ik altijd na de spits nog in de auto stappen. Dat maakt me meteen een stuk productiever in mijn werk." Zulke nieuwe werkgewoontes inspireren om met nieuwe oplossingen te komen, vindt Alex. "Bij Microsoft hebben we een groei-mindset om nieuwe dingen uit te proberen en ook te durven falen. Als onze eigen customer zero leren we daarvan. Op ons hoofdkantoor testen we nu van alles uit, waaronder vergaderen met 3d-technologie en Hololens-toepassingen. Omdat deze zich nog in een experimentele fase bevinden, kan ik er niet veel meer over zeggen, maar ik weet zeker dat de lessen die we hiermee opdoen uiteindelijk de hybride ervaring zullen verbeteren."

