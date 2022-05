Het programma van de Meet-up Privacy & Security is rond

Wil jij alles weten over het hacken van smart-tv's, de wetgeving rondom cookiewalls, massaclaims tegen privacyschenders en hoe Nederland zich digitaal kan weren tegen ransomware en andere cybercrime? Dan moet je aanstaande zaterdag zeker aanwezig zijn bij de Tweakers Meet-up Privacy & Security!

Tijdens de Meet-up kun je maar liefst negen talks en twee partnertalks bijwonen over alles rondom privacy en beveiliging. Zo vertelt privacyonderzoeker Floor Terra over zijn onderzoek naar cookiemuren - ja, waaronder die van Tweakers - en komt Ron Roozendaal van het ministerie van Volksgezondheid vertellen over hoe je een privacyvriendelijke corona-app bouwt. Christiaan Alberdingk Thijm vertelt over het aanklagen van bedrijven die de AVG overtreden en Jethro Beekman komt spreken over hoe clouddiensten veiliger data kunnen verwerken met Confidential Computing. Verder gaat Inge Bryan, de CEO van Fox-IT, in gesprek met aanwezigen.

Dit jaar experimenteren we voor het eerst met iets nieuws; de Meet-up vindt zowel virtueel als 'in real life' plaats. Je kunt het evenement bijwonen via de tool EventInsight. Daarbij wordt niet gewoon een webcam op een podium gericht; naast hun irl-podiumsessie geven onze sprekers speciaal voor de digitale kijkers nog een tweede sessie.

Keynotes en spreeksessies

Natuurlijk is het wel het leukst om bij het fysieke evenement te zijn! De talks zijn onderverdeeld; enerzijds zijn er keynotes en panelgesprekken waar iedereen bij aanwezig kan zijn, en anderzijds zijn er sessies die plaatsvinden in verschillende zalen zodat je kunt kiezen welke je het leukst vindt. De live-sessies in Hilversum worden niet opgenomen, maar de online-sessies wel. Die kun je later dus gewoon terugkijken zodat je (bijna) geen sessie hoeft te missen. Alleen het panelgesprek en de talk van Christiaan Alberdingk Thijm zijn na afloop niet terug te kijken.

Een van de keynotes wordt gegeven door de Vlaamse artiest Dries Depoorter, die kunst maakt over privacy en surveillance. Deze keynote vindt later op de dag ook online plaats, maar het is eigenlijk een presentatie die je in het echt moet zien! Hetzelfde geldt voor de keynote van Melanie Rieback van Radically Open Security. Zij komt spreken over Silicon Valley als een plofkip-model.

Als partners sluiten securitybedrijf Zolder, het Belgische ATEN, OGD ict-diensten en CGI aan. Rik van Duijn laat als ethisch hacker van Zolder zien hoe hij met pentests bedrijven beschermt, en Luciën Sikkens van CGI spreekt over de beveiliging van Operational Technology-omgevingen.

Stel je vragen tijdens het panelgesprek

In de middag houden twee voor tweakers bekende namen een interessant panelgesprek: Kees Verhoeven en Ronald Prins. Zij spreken over de belangrijkste ontwikkelingen op cybersecuritygebied en wat die betekenen voor de Nederlandse samenleving, bedrijven en burgers. Deze sessie vindt alleen fysiek plaats en niet digitaal, dus zorg er zeker voor dat je hier in het echt bij bent! We horen bovendien graag van je wat je zou willen weten van deze twee sprekers. Ben je een sysadmin of ciso en twijfel je over het beste patchbeleid, of ben je simpelweg bezorgd over wat ransomware voor de Nederlandse supplychain kan betekenen? Laat het ons vooral weten, via de comments of tijdens de Meet-up zelf!

Praktische informatie

De Meet-up vindt plaats in het Gooiland in Hilversum, van 10.00 tot 17.00 uur. Na afloop is er uiteraard een gezellige borrel waarbij je kunt napraten met je mede-tweakers, sprekers en de Tweakers-crew. Reden genoeg om naar onze Hybride Meet-up Privacy & Security te komen!

Er zijn nog een aantal praktische punten waar we rekening mee willen houden. Sinds deze week zijn nieuwe adviezen vanuit de overheid van kracht. Hoewel het geen verplichting is, volgen we wel het dringende advies op om binnen de fysieke locatie anderhalve meter afstand te houden. Ook controleert Tweakers bij binnenkomst je coronatoegangsbewijs. Je kunt op de website van de Rijksoverheid nog eens alles nalezen over hoe je daaraan komt. Let op dat je naast de app ook een geldig identiteitsbewijs meeneemt! Mondkapjes zijn binnen niet verplicht, maar uiteraard wel toegestaan. We zullen ze ook beschikbaar stellen, zodat we de Meet-up samen veilig kunnen bijwonen.

Registreer je nu!

Als je enthousiast bent geworden, kun je jezelf hieronder registreren. Als je de Meet-up alleen online wil volgen, is dat helemaal gratis. Voor het fysieke evenement betaal je vijftien euro. We maken voor deze Meet-up opnieuw gebruik van onze tool EventInsight. Doordat we de anderhalvemeter-maatregel volgen, zijn er minder plekken beschikbaar. De Meet-up zit nog niet vol, maar als je fysiek aanwezig wil zijn, raden we je aan zo snel mogelijk een kaartje te kopen. Hopelijk tot zaterdag!