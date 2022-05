Melanie Rieback: Silicon Valley-model maakt securitybedrijven tot plofkip

Een unicorn worden, dat is hét ultieme einddoel voor veel start-ups en kleine bedrijven. Het gebeurt steeds vaker, maar brengt de nodige problemen met zich mee. Het Silicon Valley-model waarbij bedrijven snel geld willen verdienen, is problematisch bij overnames. Dat geldt zeker ook bij securitybedrijven, betoogt Melanie Rieback op de Meet-up Security & Privacy.

Dat Silicon Valley-model (SV) is simpel: bedrijven zoeken in korte tijd veel investeerders, groeien als kool en worden dan overgenomen door een of andere techgigant. Dat model werkt prima als je zelf een investeerder of oprichter bent; de winsten zijn immers enorm. Maar het model is net zo gevaarlijk als simpel, stelt Melanie Rieback van Radically Open Security. Ze spreekt op de Hybride Meet-up Security & Privacy over het probleem van SV-investeerders, en dan met name de impact op beveiligingsbedrijven. Ook daarvan zijn er namelijk veel die hetzelfde model volgen. De cijfers spreken voor zich: 90 procent van de 'unicorns', ofwel bedrijven met een waarde van meer dan een miljard, staat in het rood. En 85 procent van de investeringen lopen niet gelijk op met de aandelenkoers op de beurs. Rieback: "Zulke bedrijven worden behandeld als plofkippen: opgepompt en dan gedumpt."

Data in een black box

Rieback vraagt zich dan ook af wat voor mogelijke consequenties dat heeft. Neem overnames door buitenlandse bedrijven, wat ook in Nederland is voorgekomen. "Wat gebeurt er met data van Nederlandse bedrijven of gebruikers als hij in buitenlandse handen komt? Dan gaat het een black box in en weet je niet meer wat ermee gebeurt." Er zijn veel bedrijven te bedenken die bijvoorbeeld voor het leger werken of die software maken die gevoelige data verzamelt, zoals biometrische gegevens. "Wat gebeurt er met die bedrijven als ze worden overgenomen of afhankelijk worden van investeerders om zo snel mogelijk te groeien?"

Het is daarom nodig om naar andere investeringsvormen te kijken, zoals steward ownership, denkt Rieback. Opensourcesoftware kan namelijk een prima verdienmodel zijn. Elastic is daar een goed voorbeeld van. Het is niet zo dat opensource per definitie goed werkt. Bij diensten zoals Nmap, Nessus of Metasploit zorgde druk van investeerders er bijvoorbeeld voor dat er werd gepusht naar een freemiummodel dat ook weer nadelen kent. "Uiteindelijk is er maar één optie en dat is dat bedrijven niet vanaf dag één worden opgezet met het idee dat ze moeten worden verkocht."

Melanie Rieback spreekt op zaterdag 6 november op de Tweakers Meet-up Privacy & Security over de risico's van woekerinvesteringen in securitystart-ups. De Meet-up vindt dit jaar zowel fysiek als digitaal plaats.

Startup Village - Een hechte AI- en Quantum-community

Melanie spreekt dankzij Startup Village. ‘Startup Village is The Hub for AI and Quantum. We connect Science, Talent and Business’. Startup Village is een brede community van start-ups, business- en netwerkpartners, met focus op Artificial Intelligence (AI) en Quantum Computing (QC). De community zorgt voor kruisbestuiving en kennisuitwisseling, waarmee Startup Village wordt gezien als de ‘go-to’-place voor AI en QC. Onderdeel van de community is een fysieke plek waar de verschillende community-members samenkomen, kantoor houden en evenementen bezoeken. Hiervoor biedt Startup Village 35 start-ups kantoorruimte in omgebouwde zeecontainers, vier klein-tot-medium formaat vergaderruimten en een venture studio met drie grotere ruimtes voor events & meet-ups. Daarnaast biedt Startup Village een gratis co-working space die toegankelijk is voor iedereen, als ontmoetingsplek voor de community en alle organisaties op Amsterdam Science Park.

Registreer je nu!

Als je enthousiast bent geworden, kun je jezelf hieronder registreren. Als je de meet-up alleen online wil volgen, is dat helemaal gratis. Voor het fysieke evenement betaal je vijftien euro. We maken voor deze meet-up opnieuw gebruik van onze tool EventInsight. Hopelijk tot 6 november!