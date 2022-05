Nest Cam & Nest Doorbell-testpanel: de bevindingen van 8 tweakers op een rij

De acht Tweakers-leden konden zowel de Nest Cam als de Nest Doorbell een aantal weken uitgebreid in de pratijk uitproberen en zelfs voorgoed aan hun smart home toevoegen. En zoals je van de community mag verwachten, heeft dat zeer uitgebreide reviews opgeleverd, waarbij installatie, gebruik & features, camera’s & beeldkwaliteit én accuduur de revue passeren. Geen zin om alle reviews in de Pricewatch uitvoerig te lezen, maar wel benieuwd naar de resultaten van het testpanel? Dan hebben we een handige recapvideo voor je klaarstaan, waarin Mark de belangrijkste bevindingen van de community helder samenvat.

Installatie en features

Google belooft een makkelijke installatie van zowel de Nest Doorbell als de Nest Cam. Dat blijkt ook in de praktijk want de meeste tweakers hebben beide apparaten snel op hun plek. De apparaten ogen op het eerste gezicht stevig en betrouwbaar, vinden de meeste deelnemers van het testpanel. De magnetische werking van de Nest Cam wordt als fraai ervaren, maar zorgt tegelijkertijd bij tweaker TrekVogel voor wat angst over de diefstalgevoeligheid van de constructie. Wel wordt er door Google beloofd dat er een nieuwe geleverd wordt wanneer dit gebeurt. Ook zijn er hier en daar wat bedenkingen over eventuele bijkomende kosten tijdens de installatie.

Zowel de Doorbell als de Cam moeten in staat zijn om dieren, mensen en voertuigen van elkaar te onderscheiden en daar intelligente meldingen van te maken. Wel zo handig met een kat (tweaker Phomer) of een hond (tweaker Wusser) in en rond het huis. Beide Nest apparaten sturen de gebruiker een melding wanneer activiteit wordt gedetecteerd. Dit gegeven is ook voor tweaker ruwben een belangrijke plus.

Camera’s en accuduur

De tweakers hebben de beide slimme apparaten met batterijen getest, waardoor de installatie bij menig tweaker zogezegd vlot verloopt, maar ze zijn desgewenst ook met stroomdraad te bevestigen. Wanneer van die eerste optie gebruik wordt gemaakt, zoals in de test, zal dat wellicht impact hebben op de accuduur. In beide gevallen tonen zowel de camera als de deurbel tonen beelden in Full HD en HDR. Dankzij een beeldverhouding van 3:4 (Doorbell) en 16:10 (Cam) en een groter gezichtsveld zijn mensen (en dieren) van top tot teen zichtbaar en kan de gebruiker zien of er pakketjes op de grond staan. Het instellen van zones en dergelijke geeft de gebruiker meer opties. Over de beeldkwaliteit in het donker is tweaker Lord_T te spreken. Handig als je ’s avonds in een oogje in het zeil wilt houden op je ebike of motor.

Meer lezen over de Google Nest Doorbell en Nest Cam?

Wil je meer lezen over de bevindingen van de acht Tweakers-leden over de Google Nest Doorbell en Nest Cam Nest? Klik dan hier om de reviews over de Doorbell te lezen, en hier over de Nest Cam (outdoor of indoor). Benieuwd hoe het er in de praktijk uitziet? Bekijk dan deze video’s van de tweakers-communityleden Wusser en Phomer.