Tweakers-communityleden aan de slag met de Google Nest Cam en Nest Doorbell

Eind augustus deed Tweakers Partners een oproep voor het testen van de nieuwe Nest Cam en Nest Doorbell van Google. Daarvoor waren we op zoek naar echte smarthomeliefhebbers die de twee producten in en rond hun slimme huis zouden integreren en gaan testen. Tweakers Partners ging bij twee van deze smarthomefanaten langs en filmde de verschillende smarthome-setups én het eindresultaat na integratie van de Google Nest Cam en Nest Doorbell.

Met de Nest Cam heeft Google een multifunctionele camera willen ontwerpen; een die zowel binnen als buiten is te gebruiken en gebruiksvriendelijk is. De camera is zowel bedraad als op batterijen te gebruiken, en met name die laatste optie moet veel gemak bieden bij het installeren. Niet dat tweaker Wusser daar enige moeite mee heeft, want hij blijkt een echte smarthome-pro, zo wordt al snel duidelijk. Hij heeft bijna alles in zijn huis slim gemaakt; van het open- en dichtgaan van gordijnen en rolgordijnen, tot de verlichting en de verwarming in de verschillende kamers van het huis. Wusser kan zelfs zien of zijn trouwe viervoeter al heeft gegeten, dankzij de aanwezigheid van sensoren in de voederbak van de boxer.

Is het de hond van Wusser of een pakketbezorger?

Het kloppend hart van zijn slimme huis vinden we in de meterkast van waaruit met behulp van een Raspberry Pi met Home Assistant alles wordt aangestuurd. In de woonkamer hangt een Samsung-tablet aan de muur, waarmee alle functies visueel worden weergeven. Met behulp van een Google Hub en meer Google-spraakproducten kan Wusser met zijn stem ook nog van alles bedienen. Een slimme deurbel en camera heeft het huis nog niet, dus de Tweakers-test kwam goed uit.

Zo konden meteen de slimme Intelligente meldingen worden getest. De camera en deurbel tonen beelden in full hd en hdr, en beide herkennen het verschil tussen een mens, dier en pakketje. Ze sturen de gebruiker een melding wanneer activiteit wordt gedetecteerd. Dankzij een beeldverhouding van 3:4 en een groter gezichtsveld zijn mensen (en dieren) van top tot teen zichtbaar en kun je zien of er pakketjes op de grond staan. Handig in dit geval, aangezien Wusser zoals gezegd een hond in en rond het huis heeft lopen. Blijkt het toch om een belangrijk pakketje te gaan, dan kun je op afstand met de bezorger praten en de deur opendoen, of snelle vooraf opgenomen reacties laten horen, zoals “Er kan nu niemand naar de deur komen” of “Moment. Ik kom eraan.”

Weg met die muggen

Ook tweaker Phomer heeft een huis vol slimmigheden. Zo zijn er ochtend- en avondroutines ingesteld voor diverse rolluiken en telt het huis flink wat camera’s. Zijn gameroom kent zelfs een slimme, ludieke anti-muggenroutine.

Phomer beschikt wel al over de nodige camera’s, maar die staan allemaal binnen opgesteld. De Nest Cam wordt buiten in de achtertuin geïnstalleerd. Zo kan hij de boel nog beter in de gaten houden; met twee jonge dochters in huis geeft dat een veilig gevoel. Bovendien is de camera weerbestendig en kan hij dus tegen een flinke regenbui of storm. Ook de Nest Doorbell vindt snel een plekje bij de voordeur. Het voordeel van beide slimme apparaten is dat ze makkelijk opgaan in het ecosysteem van Google. Ze werken moeiteloos samen met de Nest Mini en Hub.

Wil je nog meer zekerheid en veiligheid voor een smarthome, dan kunnen gebruikers desgewenst voor hun Nest Cams met behulp van Nest Aware een abonnement afsluiten voor alle camera’s, voor 5 euro per maand. Met dat abonnement kun je tot 30 dagen beeldgeschiedenis terugkijken.

Wat vindt het Testpanel?

Wil je weten wat Wusser, Phomer en de rest van de tweakers van de Nest Cam en Nest Doorbell vinden, lees dan de user-reviews over de slimme deurbel en over de camera.