Tweakers Abodag 2021 op een bijzondere locatie - Ben jij erbij?

Waar we vorig jaar genoodzaakt waren om de Abodag in een digitaal jasje te steken, is het dit najaar weer mogelijk om met elkaar samen te komen. Dat gaan we op 20 november doen op een bijzondere en Tweakers-waardige locatie: het HomeComputerMuseum in Helmond.

Voor sommigen van jullie zal het HomeComputerMuseum bekend in de oren klinken. In 2017 deed tweaker WHiZZi een oproep om geld op te halen voor de aankleding en inrichting van het museum, om vervolgens in 2018 de deuren te openen. Inmiddels is hij de sponsor van onze abonneeloterij, en heeft menig abonnee al eens een ticket gewonnen en een bezoek gebracht. Het museum biedt een interactieve tijdreis door de geschiedenis van de (thuis)computer en aanverwante apparaten door middel van kamers in de stijl van de desbetreffende jaren. De collectie omvat onder andere MSX-, Commodore-, Philips- en Tandy-computers, waarvan er veel werkend te zien zijn. Ook zijn er een gespecialiseerde werkplaats voor reparatie en een arcadecafé.

Voor de abodag stellen we een programma samen waarvoor de gemiddelde techliefhebber warmloopt. We werken momenteel nog hard aan de plannen, maar hierover zal spoedig meer bekend worden.

Ben jij er op 20 november ook bij? Laat het ons weten in het speciale abodagtopic. Let op: het topic is alleen bedoeld voor abonnees.

Mocht je nog geen abonnee zijn en wil je dit niet missen? Kies dan voor een Tweakers-abonnement. Niet alleen ben je dan welkom op onze abodagen, je scoort er een hoop extra voordelen bij. Check de details op onze abonnementspagina.