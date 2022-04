Help mee de Meet-up-onderwerpen voor 2022 te bepalen

Nu het herfstweer is losgebroken, daagt het ons dat het jaar alweer zijn einde nadert. De hoogste tijd om alvast een blik te werpen op onze plannen voor volgend jaar. Voor 2022 willen we weer een aantal toffe Meet-ups organiseren rondom thema's die leven in de Tweakers-community. Om te bepalen welke onderwerpen dat worden, hebben we jullie stem nodig.

In de onderstaande poll hebben we een lijst met onderwerpen gespecificeerd om input voor de uiteindelijke onderwerpselectie te vergaren. Een aantal onderwerpen is al een of meer keren aan bod gekomen, wat absoluut geen beletsel hoeft te zijn om ze nog een keer te kiezen voor volgend jaar. Iedereen kan slechts één stem uitbrengen.

De uitslag van de poll is voor ons een indicatie welke onderwerpen jullie graag aan bod zien komen, maar het is niet zo dat de populairste opties ook automatisch in 2022 een Meet-up krijgen. Dat hangt van meer factoren af, zoals de mogelijkheden om er ook echt een goed programma voor rond te krijgen. We beloven wel dat we nadrukkelijk de opties met de meeste stemmen bekijken voor een eventuele Meet-up.

Heb je een suggestie die niet in de poll staat? Laat het ons dan weten in de reacties!