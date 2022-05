VRR, 4k & HDMI 2.1: de LG UltraGear 27GP950-monitor richt zich op gamers

LG UltraGear is sinds zijn introductie in 2017 flink in populariteit en naamsbekendheid gegroeid. LG verklaart dit door te wijzen naar de vele positieve beoordelingen van influencers, journalisten, experts en gebruikers. De afgelopen jaren heeft UltraGear dan ook verschillende mijlpalen bereikt, zoals de introductie van ’s werelds eerste Nano IPS 1ms-monitor en 4k Nano IPS 1ms-monitor. LG wil zijn reputatie verstevigen en uitbouwen met de LG UltraGear 27GP950. Volgens het elektronicabedrijf is dit ‘de ideale monitor voor de next-gen consoles’.

HDMI 2.1 en vrr

De LG UltraGear 27GP950 heeft een 27 inch groot Nano IPS 1ms-scherm met een Ultra HD-resolutie met 3840x2160 pixels. De refresh rate is standaard 144Hz, maar hij kan worden overgeklokt naar 160Hz. Uiteraard is een passende grafische kaart daarvoor wel vereist. De reactietijd bedraagt 1ms en de monitor beschikt over een HDMI 2.1-aansluiting met vrr-ondersteuning. Zowel voor pc-gamers als voor consolegamers die hun PlayStation 5 of Xbox Series X op een monitor aansluiten, biedt dit interessante mogelijkheden en functionaliteiten. Vrr heeft direct impact op de manier waarop je games beleeft, aangezien het voor een veel vloeiendere spelervaring kan zorgen.

Als je aan het gamen bent, wordt het aantal frames per seconde bepaald door de activiteit van de grafische processor. Een cutscene waarin twee personages met elkaar praten heeft een heel andere intensiteit dan wanneer je in een F1-racegame plankgas door de bochten stuurt of door oorlogsgebieden in Call of Duty: Warzone rent. De framerate kan voortdurend schommelen, soms maar met enkele frames per seconde. Dat betekent dat het moment dat de pc of spelcomputer een nieuw frame maakt niet per se gelijk valt met het moment dat de monitor (of tv) een frame weergeeft. Wanneer deze momenten niet synchroon lopen, krijg je het effect dat screen tearing heet: de monitor of televisie kan niet bijhouden wat de console of pc uitzendt. De oplossing voor dit probleem wordt geboden door vrr, en daarbij komt de LG UltraGear 27GP950 om de hoek kijken.

Vrr staat voor variable refresh rate en stelt een televisie of monitor in staat om de verversingsfrequentie in realtime aan te passen aan de framerate die door de console of pc wordt uitgezonden. Terwijl een film of tv-programma in de regel met een vaste framerate wordt getoond (respectievelijk 24fps en 50/60fps) is de framerate van een game voortdurend aan verandering onderhevig. Wanneer veel data wordt verwerkt, kan het aantal frames per seconde in een game flink droppen waardoor het beeld gaat haperen. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij games met grote explosies of wanneer heel veel personages in beeld verschijnen. Het valt direct op en wordt door veel spelers als storend ervaren. Dat is de reden waarom veel consolegames lange tijd waren gelocked op 30 frames per seconde. Een monitor of tv die vrr ondersteunt, realiseert vloeiende gameplay met constante beelden.

Met de komst van de PlayStation 5 en de Xbox Series X en Xbox Series S zijn er voor consolegamers mooie tijden aangebroken. De processors in beide spelcomputers zijn beduidend krachtiger en kunnen veel hogere framesnelheden aan dan hun voorgangers. Zowel de console(s) van Sony als die van Microsoft hebben de capaciteit om 4k-gaming met maximaal 120fps te realiseren, en dan komt vrr als geroepen.

Display Stream Compression, HDR600 en rgb

De LG UltraGear 27GP950-B beschikt verder over VESA Display Stream Compression-technologie (DSC) en hdr- en G-Sync-compatibiliteit. Daarnaast biedt hij 10bit-kleurdekking door een enkele DisplayPort-aansluiting. Displayport 1.4 is de nieuwste technologie voor het comprimeren van beelden. DSC maakt visuele beeldcompressie zonder kwaliteitsverlies mogelijk, om de hoeveelheid gegevens die door de datasnelheid van een displayinterface wordt gedragen te vergroten. Hierdoor wordt energie bespaard.

Het resultaat is dat games met volle, diepe en gedetailleerde kleuren worden getoond. Het brede kleurengamma van Nano IPS en de hoge reactietijd van slechts 1ms zorgen voor kleurrijke, gedetailleerde, stottervrije spelwerelden. Nano IPS levert een kleurbereik dat 35% groter is dan sRGB 100%, en het is in staat om de meeste graphics weer te geven zonder kwaliteit- en kleurverlies. Buiten dat moeten de hoge verversingsfrequentie en een reactietijd van slechts 1 milliseconde ervoor zorgen dat ogen minder vermoeid raken en gameplay vloeiend in beeld wordt gebracht.

VESA DisplayHDR 600 levert dynamisch contrast. Het is logischerwijs een hogere standaard dan HDR400 en belooft in dit geval 600cd/m² piekhelderheid, minimaal 350cd/m² helderheid, minimaal 99% dekking van de BT.709-kleurruimte en 98% van de DCI-P3 kleurruimte. Dat is een duidelijk verschil met monitoren die de DisplayHDR 400-standaard voeren. HDR600 levert zo meer kleuren op en in donkere spelsituaties komen de zwartwaarden beter in beeld, waardoor je als gebruiker ook daarbij meer details ervaart.

De gamingmonitor wordt bovendien geleverd met aanpasbare rgb-achtergrondverlichting, zodat de bezitter het scherm volledig in eigen gewenste kleuren kan inrichten. Het scherm, dat minimale bezels heeft, is bovendien qua positionering snel aan te passen. Omhoog of omlaag stellen of het scherm kantelen of draaien: de standaard van de LG UltraGear 27GP950 heeft een flexibel ergonomisch ontwerp zodat hij gemakkelijk aan de omgeving en de wensen van de gebruiker wordt aangepast. Wil je deze monitor in je huidige set-up? Bezoek dan de LG-webshop om te zien waar hij exclusief te koop is.

Eigen set-up

Op welk scherm game jij momenteel en zou je het inwisselen voor de de LG UltraGear 27GP950? Of ben je tevreden met je huidige set-up? En als je op zoek bent naar een nieuwe gamingmonitor, welke technieken zouden dan voor jou meer dan welkom zijn? Laat het ons weten in de comments onder dit artikel!