De nieuwe LG oled-tv line-up en DFP9 Tone Free-earbuds testen? Meld je nu aan

LG heeft eerder dit jaar een reeks nieuwe producten geïntroduceerd. Naast diverse oled-tv’s bracht het bedrijf nieuwe QNED-lcd-tv’s op de markt. Op het gebied van geluid zijn nieuwe soundbars aan het assortiment toegevoegd en werden recent de DFP9 Tone Free-earbuds en de Eclair-soundbar uitgebracht. Al deze producten zijn aanwezig op een exclusief LG-event waarvoor tien tweakers worden uitgenodigd. Tijdens deze unieke bijeenkomst worden de aanwezigen bijgepraat en krijgen ze de mogelijkheid om met een aantal apparaten aan de slag te gaan. Daarnaast organiseert Tweakers Partners samen met LG een apart testpanel dat de complete oled-tv line-up en de nieuwe oortjes gaat testen. Klinkt een van de twee opties aantrekkelijk? Meld je dan nu aan.

LG begeeft zich de laatste jaren zeer nadrukkelijk op de elektronicamarkt. Met name op het gebied van oled-tv’s gooit het bedrijf hoge ogen, maar ook op audiogebied zet het stappen. Van de line-up van 2021 hebben we al een aantal nieuwe oled-tv’s op Tweakers besproken, maar er is nog meer apparatuur die een plekje in de schijnwerpers verdient.

Oled van LG

De oled-tv’s van LG zijn zogezegd enthousiast ontvangen door de pers. De G1-serie van LG gaat met OLED Evo dan ook een stukje verder op het gebied van oledtechniek. Evo maakt een hogere piekhelderheid en een groter kleurbereik mogelijk. De aanwezige hdr-standaarden, Filmmaker Mode en Dolby Vision IQ passen de helderheid, kleur en contrast aan bij het soort content en de lichtomstandigheden. Ook gamers zijn enthousiast over de LG oled-tv’s, dankzij de responsetijd van slechts 1 milliseconde en de lage input. De tv’s zijn Nvidia G-Sync- en AMD FreeSync-compatibel, en ze ondersteunen vrr, allm en eARC via HDMI 2.1.

Nieuwe generatie led-tv’s

De grote aandacht die LG krijgt voor zijn oledschermen betekent niet dat het bedrijf de lcd-televisies links laat liggen. Naar eigen zeggen luidt LG QNED een nieuw tijdperk in voor lcd-tv’s, omdat het minileds combineert met quantumdot- en nanocell-technologie. De samensmelting van deze technologieën moet een hoge beeldkwaliteit met diepere zwarttinten en levendiger kleuren opleveren. Ongeveer 30.000 minileds dragen zorg voor helderdere en duidelijkere beelden, terwijl bijna 2500 unieke dimzones een nauwkeurige regeling van de achtergrondverlichting en hoge contrastverhouding realiseren. Het resultaat is een grotere mate van detail en een nauwkeuriger kleurweergave dan met conventionele lcd-tv's, aldus LG. De QNED-tv is overigens niet fysiek aanwezig op het event, maar zal wel worden besproken tijdens de tour.

DFP9 Tone Free-oortjes

De oortjes van LG zijn vernieuwd. Dankzij de UV-nanocase doodt de DFP9 Tone Free 99,9% van alle schadelijke bacteriën. De set heeft een batterijduur tot wel 24 uur en de earbuds zijn uitgerust met bluetooth 5.2 en active noisecancellation. Nieuw is de Plug & Wireless-feature waarmee een draadloze verbinding mogelijk wordt gemaakt met apparaten die geen bluetooth-ondersteuning bieden. Daarnaast beschikt het model over Headphone Spatial Processing van Meridian Audio, wat ervoor moet zorgen dat de luisteraar het gevoel heeft omhuld te worden door geluid dat vanuit alle richtingen komt. 3D Sound Stage breidt het geluidsveld uit via ruimtelijke up-mixing. Met drie microfoons in elke oordop moeten telefoongesprekken helder klinken. De nieuwe fluistermodus zorgt voor privacy tijdens gesprekken; gebruikers kunnen de rechter-oordop dicht bij hun mond houden, als speciale microfoon.

Programma LG line-up-event

Om de introducties in de line-up van LG te vieren, organiseert het bedrijf een feestelijk event waar tien tweakers voor worden uitgenodigd om alle producten zelf te kunnen ervaren. Hieronder vind je het programma:

LG Sneak Peek-event Datum: 28 oktober

Locatie: LG Showroom in Amstelveen

Parkeermogelijkheden: ja, voor het pand en aan de achterzijde is een parkeerterrein 17:30: Inloop

18:00: Welkomstwoord door LG’s Jay en Byanka

18:10 - 19:00: Pizza-time!

18:45 - 20:00: Tour

20:00 - 21:00: Borrelen

21:30: Einde

Kom naar het exclusieve LG-event of doe mee met het Testpanel en maak kans op de DFP9 Tone Free-earbuds

Tweakers Partners en LG geven de Tweakers-community de mogelijkheid om naar het LG-event te komen, kennis te maken met de nieuwe producten en naar aanleiding daarvan een review te schrijven (over een van deze producten). Geen tijd of zin om naar het event te komen maar lijkt het je wel leuk om te testen? Dan kun je je aanmelden voor het testpanel.

In totaal kunnen tien tweakers naar het event komen en nog eens tien tweakers deelnemen aan het testpanel. In beide gevallen schrijven ze van een LG-product (een oled-tv of de DFP9 Tone Free-earbuds) een review in de Pricewatch. Iedere tester krijgt na afloop de DFP9 Tone Free-earbuds thuisgestuurd en mag ze houden.

Wil jij kans maken op deelname aan het testpanel of aanwezig zijn op het event én je bevindingen opschrijven in een review? Meld je dan aan via een van de twee onderstaande polls. Laat jij deze acties aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de technische vernieuwingen, het verschil tussen LG -OLED en –QNED en de geluidskwaliteit van de verschillende LG-producten? Laat dan in de comments onderaan dit artikel weten wat jij graag zou willen teruglezen in een dergelijke testartikel.

Algemene voorwaarden event en testpanel

Je Tweakers account moet voor 10 oktober 2021 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 18 oktober 2021, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 19 oktober 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De winnaars zijn beschikbaar op 28 oktober 2021 om het event bij te wonen.

De uitnodiging voor het event is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Indien je niet aanwezig bent op het event wordt je uitgesloten van het testpanel en kun je geen producten testen en reviewen.

Indien je niet aanwezig bent op het event ontvang je geen product om te testen en ook geen bedankje.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Winnaars ontvangen als dank voor het testen de DFP9 Tone Free-earbuds.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en LG zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

