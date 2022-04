Jim Stolze & de tweakers - podcast #3 Sudoku op steroïde & edge computing

Een tijdje geleden introduceerde Tweakers Partners een nieuwe podcastserie: Jim Stolze & de tweakers. In de eerste aflevering stonden elektrische auto’s centraal en in de tweede aflevering zetten we virtual private servers in het zonnetje. In aflevering 3 praat Jim met Marc Loos van IBM over het autonoom varende schip de Mayflower en het aankomende IBM Think Summit Benelux-event.

Er is nog nooit een schip gebouwd dat alles kan overleven wat de oceaan in petto heeft. Het Mayflower Autonomous Ship (MAS), ontwikkeld door ProMare en IBM, gebruikt technologie op baanbrekende manieren om veel van de gevaren en obstakels van oceaanreizen te vermijden: extreme weersomstandigheden, walvissen, overvolle scheepvaartroutes en vermoeidheid van bemanningsleden. Onder leiding van een AI-kapitein, aangedreven door IBM Automation, zal het bemanningsloze schip zelf over de oceaan navigeren, 24/7 veilig opereren en grote hoeveelheden realtime gegevens over het klimaat en de gezondheid van de oceaan verzamelen en analyseren.

IBM - Mayflower Autonomous ship

Marc Loos - Evangelist Hybrid Cloud, Enterprise Container en IBM Cloud Advocate - praat met Jim over zijn rol binnen het bedrijf en over de vele passies die hij heeft. Uiteraard wordt er uitgebreid gesproken over het bijzondere zelfvarende schip de Mayflower, maar er wordt ook dichter bij huis gebleven, door te kijken naar de vooruitstrevende technieken en innovaties die IBM heeft omarmd en ontwikkeld.

Daarnaast wordt stilgestaan bij de IBM Think Summit Benelux die op 13 en 14 oktober en 3 en 4 november plaatsvindt. Het benutten van digitale technologieën op alle niveaus - en gegevens op snelheid en schaal - is wat toonaangevende organisaties onderscheidt, en het staat centraal in de digitale transformatie. Met de digitale evenementenreeks IBM Think Summit wil IBM bezoekers uitdagen om een open geest te koesteren. Open in de zin van technologie, maar ook in de zin van verreikende samenwerkingsverbanden; binnen de organisatie, maar ook als onderdeel van een breder ecosysteem.

Welke onderwerpen worden er besproken?

00:00 - Opening

00:30 - Introductie - Marc Loos

03:00 - IBM 100 jaar technologie

06:30 - IBM Think Summit 2021

09:48 - 18 jaar in vogelvlucht

11:30 - IBM Call for code

13:00 - Het idee achter de Mayflower

16:15 - De techniek van de Mayflower

19:02 - Uitdagingen op zee

33:36 - Outdoor kitchen VS Cloud architectuur

42:28 - Tip 1 en tip 2 van Marc en afsluiting

Zo beluister of bekijk je de Tweakers Partners-podcast

Deze podcast is te beluisteren via Spotify en te bekijken op YouTube.