Tweakers Meet-up Privacy & Security 2021: zowel online als op locatie

Na een succesvolle digitale editie in 2020 organiseert Tweakers ook dit jaar weer een Meet-up Privacy & Security. En we hebben meteen goed nieuws: omdat er inmiddels steeds meer mag, gaan we het - deels - weer irl doen! Natuurlijk is het het leukst om er fysiek bij te zijn, maar je kunt ook lekker vanuit je luie stoel meekijken naar de presentaties en keynotes. De Meet-up Privacy & Security vindt plaats op zaterdag 6 november, in Theater Gooiland in Hilversum.

Sprekers

Natuurlijk hoort bij de Meet-up een sterk programma. Ook dit jaar hebben we een flink aantal interessante sprekers met namen die veel tweakers vast wel herkennen. Zo gaat Ronald Prins in gesprek met onze redacteuren. Prins weet als oprichter van Fox-IT en ex-toezichthouder bij de Toezichtcommissie Inzet Bevoegdheden alles over nationale veiligheid en de inlichtingendiensten. Op de Meet-up spreken ook hackers die toffe dingen doen, zoals Jilles Groenendijk die vertelt over hoe je begint met hardware-hacking, en privacyjuristen zoals Christiaan Alberdingk Thijm die met The Privacy Collective diensten aanklaagt voor het overtreden van de AVG.

Ook Floor Terra spreekt op de Meet-up. Veel tweakers - en ook wij op HQ - kennen Floor vanwege zijn grote kennis over de AVG en cookiemuren. Floor doet onder andere onderzoek naar het voldoen aan die wet, voor Privacy Company, een van de belangrijkste partners van de overheid op dit gebied. Hij komt spreken over hun onderzoek naar die cookiewalls.

Een andere bekende naam, zeker voor volgers van de politiek, is Kees Verhoeven. Als oud-Kamerlid voor D66 was hij dé stem in het Nederlandse parlement als het ging over technologie, beveiliging, privacy en ict. Inmiddels geeft hij advies aan het bedrijfsleven, met zijn eigen Bureau Digitale Zaken. Samen met Ronald Prins gaat ook hij in gesprek over de grootste digitale uitdagingen voor Nederland.

Robert van der Noordaa werkt bij een bedrijf met een wel erg aparte naam: Trollrensics. En dat verklaart meteen wat hij doet: het bedrijf spoort naar internettrollen, van luchtige zaken zoals de nepaccounts van zanger Dotan tot aan Russische desinformatiecampagne.

Als je het liever wat meer in de enterprisehoek zoekt, zorg dan dat je de talk van Jethro Beekman niet mist. Hij vertelt alles over de volgende generatie cloudcomputing en natuurlijk de beveiliging die daarbij hoort. Tot slot komen ook Melanie Rieback van Radically Open Security en Inge Bryan, de nieuwe hoge baas van Fox-IT, spreken over het beveiligen van bedrijven, netwerken en eigenlijk gewoon heel Nederland.

Je zult daarnaast ook luchtiger onderwerpen voorbij zien komen. Zo wordt de keynote verzorgd door de Belgische kunstenaar Dries Depoorter. Hij maakt kunstwerken waarin hij onderwerpen zoals privacy en surveillance aankaart.

Om alle sprekers en hun tracks te bekijken, klik je hier. En als je nu wil weten wat je vorig jaar hebt gemist, lees dan deze terugblik op de Meet-up van 2020.

Online én offline

Vorig jaar moest onze Meet-up over de onderwerpen privacy en security nog noodgedwongen online plaatsvinden. Dat vonden we erg jammer, maar lang niet iedereen dacht daar hetzelfde over. Veel bezoekers die vorig jaar via de tool EventInsight meekeken, waren daar erg over te spreken. Deze Meet-up vindt daarom niet alleen plaats in Theater Gooiland in Hilversum, maar ook online. Als je het leuker vindt om de sprekers live op het podium te zien en lekker te kunnen borrelen met je mede-tweakers of met de crew, dan kan dat, maar het is ook mogelijk om de talks online te volgen.

We werken daarbij met meerdere tracks; we zetten niet simpelweg een camera neer zodat je mee kunt kijken, maar organiseren keynotes en talks op verschillende momenten, zodat de sprekers alle aandacht hebben voor de thuiskijkers en hun vragen.

Onze partners zijn dit jaar het Belgische ATEN, OGD ict-diensten, CGI en het Nederlandse securitybedrijf Zolder. Rik van Duijn is daar ethisch hacker en heeft jaren ervaring als pentester. Die ervaring komt goed van pas bij het beschermen van het Nederlandse bedrijfsleven. Rik laat tijdens zijn partnertalk zien welke mogelijkheden aanvallers hebben om ergens binnen te komen, en geeft uiteraard handige tips om te zorgen dat je die kwetsbaarheden snel kunt fixen. Vanuit CGI zal Luciën Sikkens spreken over de beveiliging van Operationele Technology-omgevingen.

Als je enthousiast bent geworden, kun je jezelf hieronder registreren. Als je de Meet-up alleen online wil volgen, is dat helemaal gratis. Voor het fysieke evenement betaal je vijftien euro. We maken voor deze Meet-up opnieuw gebruik van onze tool EventInsight. Hopelijk tot 6 november!