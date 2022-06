Dit was onze Digital Meet-up Privacy & Security

2020 mag een raar jaar zijn geweest voor evenementen, maar we durven toch wel voorzichtig te stellen dat de Digital Meet-up Privacy & Security een groot succes was. Meer dan 800 tweakers kwamen virtueel bij elkaar om te luisteren naar - en te discussiëren met - een aantal bijzondere en interessante sprekers.

Vorig jaar, toen de wereld nog een beetje ‘normaal’ was, kwamen we in een theater in Hilversum bij elkaar om de Meet-up Privacy & Security bij te wonen. Dit jaar deden we dat digitaal via EvenInsight, en dat bleek voor veel tweakers een prima oplossing te zijn. In totaal volgden 850 bezoekers een of meer presentaties van de negen sprekers. Op een interessant Droste-effectje in de eerste vijf minuten na werkte de techniek perfect en waren de presentaties voor iedereen goed te volgen. ‘In real life’ met elkaar praten blijft uiteindelijk het meest ideaal, maar Wout bleek ook in de virtuele lobby makkelijk bereikbaar. Natuurlijk kon niet iedereen alle talks tegelijk bekijken, maar gelukkig zijn er veel opgenomen. Niet allemaal natuurlijk, want zoals je in de securitywereld wel vaker hoort ‘kan in het kader van het onderzoek nog niet alles worden gedeeld’.

Het grote voordeel van een digitaal evenement is dat je niet tot het einde hoeft te wachten met het stellen van vragen, en dat je ook tijdens de presentaties met elkaar kunt discussiëren over het onderwerp. Dat was ook goed te zien in de chat- en Q&A-functies waar veel gebruik van werd gemaakt. Daardoor ontstonden interessante discussies en hadden de sprekers direct de mogelijkheid om beter uit te leggen wat ze bedoelden of meer te vertellen over bepaalde onderwerpen.

Dark web-onderzoek en smart cities

De middag ging voortvarend van start met drie interessante sessies, waarvan met name die van Daniël Verlaan goed werd bezocht. Daniël is bekend als journalist bij RTL, waarvoor hij misstanden in de donkere krochten van het internet aan het licht brengt. Dat soort spannende verhalen vinden jullie natuurlijk erg interessant. Maar ook de presentaties van Maarten Sukel en Fleur van Leusden vielen in de smaak. Maarten liet duidelijk zien hoe je een smart city kunt opzetten zonder dat je daarvoor de privacy van burgers opoffert, en Fleur van Leusden vertelde hoe ze als ciso bij de ACM leerde haar securitybeleid op een handige manier uit te dragen. Dat sprak veel bezoekers aan, want daarvan werken er waarschijnlijk heel wat in een vergelijkbare rol en dan zijn praktische tips meer dan welkom.

De partnertalks van Chipsoft en de Nederlandse politie waren minstens zo populair als de andere presentaties, en dat is niet zo gek. De zorgsector gaat immers iedereen aan en vraagt daarom ook veel van de securityindustrie, wat Jori Blatter helder wist te verwoorden. En met een titel als ‘Wat als de politie wordt gehackt’ weet je ook meteen waar je bij een talk aan toe bent. Roeland van Zeijst vertelde nu eens het andere verhaal van hacken: niet de politie die op zoek gaat naar daders van cybercrime, maar het verdedigen van de organisatie tegen precies die groep.

Dns-verkeer en osint

Na een korte pauze probeerde Victor Gevers dit jaar zijn afwezigheid van vorig jaar goed te maken (hij moest destijds) op het laatste moment afzeggen wegens persoonlijke omstandigheden). Helaas bleek ook dit jaar niet alles even vlekkeloos te gaan, want Victor had last van zijn stem en moest zijn presentatie daarom als video afspelen. Dat was ook wel nodig, want hij kreeg aan het eind nog heel wat vragen te beantwoorden. Ook Myra van Esch van Hoffmann Cybersecurity vertelde een intrigerend verhaal over het gebruik van osint door opsporing, en Bert Hubert vertelde over een onderwerp waar je eigenlijk nooit zo bij stilstaat maar dat wel belangrijk is: dns-over-https en hoe je dns-verkeer steeds interessanter wordt voor commerciële, Amerikaanse partijen.

De afsluitende keynote kwam van Christiaan Triebert, die als onderzoeker bij The New York Times en daarvoor Bellingcat alles weet over het gebruik van openbare bronnen om onderzoek te doen. Het is maar goed dat hij als laatste spreker aan bod kwam, want hij bleef nog lang napraten én vragen beantwoorden - dat zien we graag!

Een aantal sessie zijn opgenomen en deze video's zijn hieronder en op de Meet-up-pagina terug te vinden. We blijven erop hopen dat de coronacrisis volgend jaar rond deze tijd voorbij is, want een fysieke meet-up blijft toch altijd het leukst. Desalniettemin wisten velen van jullie ons ook digitaal te vinden, en daar zijn we heel blij mee. We hopen dat jullie je ook vermaakt hebben en er veel van hebben geleerd. Hopelijk tot volgend jaar!

Video's opgenomen sessies