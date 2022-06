Maak kans om de Honor Router 3 Wi-Fi 6 Plus te winnen!

Bij Honor denken de meeste mensen aan smartphones en smartwatches, maar het Chinese bedrijf maakt ook een keur aan randapparatuur. Zoals de Honor Router 3, een volgens de specs opvallend snelle router met een nog opvallender prijskaartje.

De router belooft veel snelheid. Zo claimt Honor dat gebruikers met Wi-Fi 6 Plus (de nieuwste 802.11ax-standaard) een volledige film in minder dan 10 seconden kunnen downloaden. De Honor Router 3 kan een totale netwerksnelheid van ongeveer 3000Mbps - 574Mbps op de 2,4GHz-band en 2402Mbps op de 5GHz-band bereiken. Dat betekent tot drie keer snellere wifi dan met de vorige standaard. De 160MHz-bandbreedte zorgt namelijk voor veel meer gegevensdoorvoer.

Dankzij Ofdma-technologie en een Gigahome 1,2GHz-dualcoreprocessor is de router in staat signalen te bundelen en ze tegelijkertijd naar meerdere apparaten te verzenden. In de praktijk gaat het om maximaal vier apparaten op de 2,4GHz-band en maximaal zestien apparaten op de 5GHz-band. Gebruikers zouden dus 4k-films op meerdere apparaten tegelijk moeten kunnen streamen. Handig als binnen een huishouden meerdere mensen gebruikmaken van een Netflix-abonnement en ze niet willen inleveren op beeldkwaliteit.

Eigenaren van een Honor-smartphone hebben bovendien extra voordeel. De Honor Router 3 gebruikt Huaweis zelfontwikkelde Gigahome Wi-Fi-chip. En dankzij de onderliggende chip-synergieversnellingstechnologie heeft de Honor 30-serie een beter en sneller signaal. De signaalbandbreedte die door de mobiele telefoon naar de router wordt teruggestuurd, kan dynamisch worden gewijzigd en de signaalkwaliteit kan worden verhoogd tot 6dB.

Je zult geen speciale wan- en lanpoorten achter op de Router 3 vinden. De router is namelijk slim genoeg om wan en lan dynamisch te detecteren en toe te wijzen, mocht dat nodig zijn. Gewoon de ethernetkabels erin pluggen en gaan, luidt het devies. Elk van de vier poorten is ook geschikt voor gigabit, de poorten zijn dus volledig uitwisselbaar.

