Huawei verkoopt Honor-merk aan Chinees consortium

Huawei heeft zijn dochtermerk Honor verkocht aan een consortium van Chinese bedrijven en een staatsorganisatie. Dat heeft de fabrikant bevestigd. Afgelopen weken gingen al geruchten dat de verkoop eraan zat te komen.

Statement en lijst van kopers

Huawei bevestigt de verkoop in een statement op de eigen site. Het consortium dat de aandelen koopt, bestaat uit een overheidsorganisatie en dertig wederverkopers van Honor-apparaten. Huawei bracht afgelopen jaren smartphones, wearables en internet-of-things-apparatuur uit onder het merk, met jongeren als doelgroep.

Huawei zegt dat de verkoop nodig was door een blijvend tekort aan technische onderdelen voor zijn smartphones. Dat komt door het verbod van de Amerikaanse overheid voor bedrijven uit de VS om te handelen met Huawei of dochterbedrijven van Huawei. De verkoop moet ervoor zorgen dat Honor-telefoons te koop blijven. "Deze zet is gedaan door Honor's industrieketen van bedrijven om te zorgen dat ze overleven." De bewoording lijkt erop te duiden dat Huawei zelf niet langer door wilde gaan met het ontwikkelen van Honor-telefoons.

De koper is een consortium met de naam Shenzhen Zhixin New Information Technology. Daarin zitten dertig Chinese ondernemingen. Daartussen zitten behoorlijk wat staatsbedrijven als energieleverancier Shenzen Energy en wegenbouwer Shenzen Expressway, samen met onder meer elektronicaketen Suning, onderdeel van Alibaba Group.

Door de verkoop zou Honor weer onderdelen kunnen inkopen voor smartphones, los van Huawei. Huawei krijgt vermoedelijk een geldbedrag voor de verkoop, al is onbekend hoeveel dat is. Afgelopen jaren was ongeveer een kwart van de verkoop van Huawei-smartphones van Honor.