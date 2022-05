Honor introduceert eerste smartphone sinds verkoop door Huawei

Honor introduceert zijn nieuwe View 40 5G-smartphone. Dit is de eerste telefoon die Honor uitbrengt sinds het dochterbedrijf werd verkocht door Huawei. Daarbij heeft de telefoon geen HiSilicon Kirin-soc, maar een chip van MediaTek.

De Honor View 40 5G krijgt een 6,72"-oledscherm met een Full-HD+-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz, zo meldt Honor in een persbericht. Het paneel ondersteunt HDR10+ en kan volgens Honor de volledige DCI-P3-kleurruimte weergeven. Honor voorziet de View 40 5G van een MediaTek Dimensity 1000+-soc, die in mei 2020 werd geïntroduceerd en tot voor kort de meest high-end soc van de chipfabrikant was. Deze 7nm-chip heeft een geïntegreerd 5g-modem, vier Cortex-A76-cores op 2,6GHz en vier Cortex-A55-kernen op 2,0GHz.

De 4000mAh-accu ondersteunt snelladen op 66W. Draadloos opladen kan met een vermogen van maximaal 50W. De smartphone is voorzien van 8GB Lpddr4x-geheugen en 128GB of 256GB aan UFS 2.1-opslag. De primaire camera krijgt verder een resolutie van 50 megapixel. Honor voorziet het toestel verder van een 8-megapixelcamera met groothoeklens en een macrocamera met 2-megapixelsensor.

De View 40 5G is inmiddels beschikbaar in China, waar een variant met 128GB opslag omgerekend 456 euro kost. Het 256GB-model kost omgerekend 507 euro. Het bedrijf rept nog niet over beschikbaarheid buiten China.

Honor werd vorig jaar door Huawei verkocht aan een consortium van Chinese investeerders en een staatsorganisatie. Voor die tijd was Honor een dochteronderneming van Huawei, die ook gebruikmaakte van technische onderdelen als Kirin-soc's. Honor werd daarmee ook getroffen door het handelsverbod met Huawei, dat is ingesteld door de overheid van de VS. Door dit verbod mogen bedrijven als Google niet langer diensten of producten leveren aan Huawei en zijn dochterondernemingen. Nu Honor niet langer een onderdeel van Huawei is, zou dit verbod mogelijk niet meer van toepassing zijn op het bedrijf.

Daarmee is het mogelijk dat een eventuele internationale versie van de Honor V40 5G wordt geleverd met Google-diensten, hoewel dat nog niet is bevestigd. Over de aanwezigheid van dergelijke diensten werd bij de aankondiging nog niet gerept, aangezien de telefoon vooralsnog alleen in China beschikbaar is. Telefoons worden in dat land sowieso zonder diensten van Google geleverd.