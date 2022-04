Vouwbare Honor Magic V-smartphone kost in China omgerekend 1389 euro

Het Chinese smartphonemerk Honor heeft zijn eerste vouwbare smartphone gepresenteerd. De Honor Magic V heeft een ontwerp dat vergelijkbaar is met de Galaxy Z Fold-modellen en komt in China uit voor omgerekend 1389 euro.

Het vouwbare scherm van de Honor Magic V heeft in de uitgevouwen stand een diagonaal van 7,9", met een bijna vierkante beeldverhouding van 10:9. Het gaat om een oledscherm met een resolutie van 2272x1984 pixels en een refreshrate van 90Hz. Aan de buitenkant van het toestel zit een 6,45"-scherm met een 21:9-verhouding, een refreshrate van 120Hz en een resolutie van 2560x1080 pixels. In ieder scherm van het toestel zit een gat met daarin de selfiecamera.

In vergelijking met de Samsung Galaxy Z Fold3 heeft de Honor Magic V een iets groter scherm aan de binnenkant en een wat breder scherm aan de buitenkant. Opgevouwen is de Honor Magic V 72,7mm breed en 14,3mm dik. Uitgevouwen is het toestel 141,1mm breed en is de dikte 6,7mm. Volgens de fabrikant is het scharnier getest om 200.000 keer vouwen te doorstaan. Aan de achterkant zitten drie 50-megapixelcamera's. Naast de primaire camera en een ultragroothoekcamera gaat dat om een zogenaamde Spectrum Enhanced-camera. Wat die precies doet, is nog niet duidelijk.

De telefoon draait op een Snapdragon 8 Gen 1-soc van Qualcomm, heeft 12GB aan ram en 256GB of 512GB aan flashopslag. De 4750mAh-accu ondersteunt snelladen met 66W. Dat zou in een kwartier een halfvolle accu moeten opleveren. Het toestel is voorzien van Android 12 met de Magic UI 6.0-schil van Honor. Volgens de fabrikant is het daarmee mogelijk om meerdere apps tegelijk op het scherm te tonen.

Honor is een voormalig merk van Huawei. Eind 2020 werd het merk verkocht aan een Chinees consortium. Daardoor kon het merk weer onderdelen voor smartphones inkopen, iets dat Huawei moeilijk werd gemaakt door de handelsbeperkingen die de Verenigde Staten invoerde.

Het toestel is in China vanaf 18 januari te koop, voor een prijs van 9999 yuan. Dat is omgerekend zo'n 1389 euro. Of het toestel naar Europa komt, is nog niet bekend. Honor brengt sinds eind vorig jaar weer smartphones uit in Europa.