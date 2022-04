Voormalig Huawei-dochter Honor verkoopt vanaf eind oktober smartphones in EU

Voormalig Huawei-dochtermerk Honor gaat vanaf eind oktober weer smartphones verkopen in de EU. Het bedrijf, nu in handen van de overheid van het Chinese Shenzhen, begint onder meer met de verkoop van de Honor 50.

Honor 50

De Europese versie van de Honor-smartphones krijgen Google-diensten, schrijft WinFuture. Daarmee zijn ze te gebruiken zoals reguliere smartphones. Als Huawei-dochterbedrijf viel Honor eerst onder het handelsverbod tegen Huawei, waardoor op Honor-telefoons enige tijd lang geen Google-diensten mochten staan. De overheid van de VS twijfelt over een handelsverbod voor Honor. Omdat Honor geen netwerkapparatuur verkoopt en geen zaken doet in de VS, is het veiligheidsrisico voor dat land beperkt, zo redeneren diverse overheidsdiensten naar verluidt.

Honor zou beginnen met de verkoop van zijn Honor 50-serie, die de fabrikant eerder dit jaar al presenteerde. Een evenement ter gelegenheid van de release staat gepland op 26 oktober in de Duitse hoofdstad Berlijn. Of en wanneer Honor terugkeert op de Nederlandse of Belgische markt, is vooralsnog niet duidelijk.