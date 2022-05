Honor introduceert Honor 50-serie wereldwijd en maakt prijzen bekend

De Chinese smartphone fabrikant Honor maakt bekend dat de Honor 50-serie vanaf dinsdag wereldwijd beschikbaar is. De Honor 50 is in Europa verkrijgbaar vanaf 529 euro en de Honor 50 Lite is verkrijgbaar vanaf 299 euro.

De Honor 50 is in juni al aangekondigd voor de Chinese markt, maar het was nog niet bekend wanneer de smartphone naar de VS en Europa zou komen. Het goedkoopste model krijgt 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voor een meerprijs van 70 euro is de Honor 50 ook verkrijgbaar met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Opvallend is dat de telefoon weer met Google apps wordt geleverd. Doordat moederbedrijf Huawei handelsrestricties kreeg opgelegd vanuit de VS, mocht ook Honor geen diensten meer bij Google afnemen. Honor heeft zich daarop afgesplitst en mag nu wel weer smartphones met Google-diensten leveren. Het bedrijf had al aangekondigd in oktober weer met nieuwe Honor-toestellen op de markt te komen in het Westen.

Aan de Honor 50 is verder niets veranderd ten opzichte van de aankondiging in juni. De Honor 50 heeft een Qualcomm Snapdragon 778G-processor en draait op Android 11. Het toestel heeft een 6,57"-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De accu van 4300mAh-accu ondersteunt 66W-snelladen.

De Honor 50-serie heeft ook een Pro-versie die reeds verkrijgbaar is in China, maar de fabrikant heeft bij de aankondiging niets gemeld over dit toestel. Het is daarom afwachten of de Pro-variant van de Honor 50 wel naar Europa komt. De Honor 50 Lite is wel aangekondigd en vanaf dinsdag verkrijgbaar in Europa. Dit budget-toestel kost 299 euro.