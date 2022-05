YouTube schorst president Bolsonaro voor een week voor misleidende video

YouTube heeft maandag maatregelen genomen tegen het kanaal van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, nadat hij een video met misleidende informatie over het coronavirus had gepubliceerd. De video is verwijderd en het kanaal is voor een week geschorst.

YouTube bevestigde de schorsing tegenover Reuters. In een verklaring laat YouTube weten dat de video is verwijderd, omdat volgens de voorwaarden van YouTube er geen misinformatie over COVID-19 verspreid mag worden op het platform. In de video beweert Bolsonaro dat coronavaccins een verband zouden hebben met de ontwikkeling van aids. Dezelfde video verscheen ook op Facebook en is daar ook offline gehaald.

Bolsonaro heeft al vaker misleidende informatie verspreid over het coronavirus. Het is ook niet de eerste keer dat socialemediaplatforms content van de president offline halen. In juli haalde YouTube ook al video's van het YouTube-kanaal van de president offline, nadat hij beweerde dat het malariamedicijn hydroxychloroquine helpt tegen het coronavirus. Dit is nooit bewezen. Ook Twitter tikte Bolsonaro al eens op de vingers, omdat hij zich niet aan de regels hield.

De Braziliaanse president wilde tegenover Reuters niet reageren op de schorsing. De president maakte in januari bekend zich niet te willen laten vaccineren.