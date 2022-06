VS klagen oplichters aan voor 50.000 frauduleuze copyrightclaims via YouTube

Twee oplichters zijn aangeklaagd voor het vervalsen van auteursrecht voor ruim 50.000 liedjes. De verdachten bouwden een grote bibliotheek aan muziek op via YouTube en verdienden daarmee ruim 18,3 miljoen euro aan royalties.

De oplichters, Webster Batista Fernandez and Jose Teran, wisten YouTube op te lichten door middel van een nepbedrijf onder de naam MediaMuv, zo blijkt uit het rechtbankdocument gepubliceerd door TorrentFreak. De twee verdachten wisten een intermediair tussen hen en YouTube ervan te overtuigen het auteursrecht te bezitten van de tienduizenden nummers. Volgens het rechtbankdocument gebruikten Fernandez en Teran in sommige gevallen ook vervalste contracten van de daadwerkelijke eigenaren van het auteursrecht van nummers. De verdachten worden beschuldigd van fraude, identiteitsfraude en het witwassen van geld.

Fernandez en Teran begonnen naar verluidt in april van 2017 met de zwendel en hebben tot en met april 2021 tenminste ruim 18,3 miljoen dollar aan royalties ontvangen. Dit geld, uitgekeerd door een geanonimiseerde intermediair, was eigenlijk bedoeld voor de rechthebbende artiesten maar verdween waarschijnlijk volledig in de zak van de verdachten. Met het geld werden onder meer bijna een half miljoen euro aan vastgoed, een Tesla, een BWM i8 en juwelen gekocht.

MediaMuv is al lange tijd berucht onder YouTubers, zo blijkt uit talloze video's, forumberichten en een toegewijd Twitter-kanaal. Contentmakers klagen al sinds het begin van de zwendel over problemen met auteursrechten bij YouTube, in dit geval altijd na een claim van MediaMuv. Slachtoffers lopen bij een dergelijke auteursrechtenclaim via YouTube al hun inkomsten op eigen materiaal mis. Uit het document blijkt dat de dertig grootste slachtoffers tussen de tien- en ruim honderdduizend euro misliepen door de oplichters. Het is nog niet duidelijk wat YouTube na deze openbaringen gaat doen.