Nederlandse rechter: YouTube moet video's met kritiek op visie RIVM toestaan

YouTube moet video's met daarin kritiek op de visie van het Nederlandse RIVM en wereldwijde WHO toestaan. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld in een zaak van een huisarts die een video over het coronavirus teruggeplaatst wilde hebben.

De rechter oordeelt dat YouTube video's niet mag verwijderen, omdat daarin meningen te horen zijn die ingaan tegen de corona-adviezen van RIVM en WHO. "Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is een strikte toepassing door YouTube van haar beleid om uitsluitend content die in lijn is met de visie van de WHO en het RIVM toe te staan te beperkt en in verband met de horizontale werking van de vrijheid van meningsuiting niet toegestaan." YouTube-moederbedrijf Google had aangevoerd dat het wel de vrijheid heeft om die video's te verwijderen, maar de rechtbank is het daar niet mee eens.

De rechter weegt daarbij mee dat YouTube als groot online videoplatform een verantwoordelijkheid heeft in het publieke debat. "Daarmee zou de YouTube-gebruiker die brede content mag verwachten, slechts kennis kunnen nemen van de mening van de groep experts die de WHO en het RIVM adviseren, terwijl de wijze van bestrijding en behandeling van Covid-19 wereldwijd nog volop in onderzoek is en nog allerminst vaststaat. Ook de WHO en het RIVM stellen hun adviezen nog steeds bij", aldus de rechtbank.

Het is onbekend of deze uitspraak grote gevolgen gaat hebben. De rechtbank in Amsterdam is een minder hoge rechtbank dan een Hof of de Hoge Raad, maar rechters kunnen de uitspraak wel meenemen in toekomstige uitspraken.

De zaak ging over een video van Café Weltschmertz, waarin een huisarts claimde dat een bepaald geneesmiddel hielp tegen de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. De rechtbank vindt dat YouTube de video niet terug hoeft te plaatsen, omdat de huisarts zijn mening uitte als feit. De rechter is net als YouTube van mening dat het daarmee gaat om desinformatie over het coronavirus die mogelijk schadelijke gevolgen heeft en daarom was de beslissing om de video te verwijderen volgens de rechtbank terecht. Die video hoeft dus niet te worden teruggezet.