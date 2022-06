Honor introduceert Earbuds 3 Pro-oordoppen die lichaamstemperatuur kunnen meten

Honor introduceert zijn Earbuds 3 Pro. Deze oordoppen zijn voorzien van een ingebouwde sensor die de lichaamstemperatuur van gebruikers kan opmeten. De Earbuds 3 Pro gaan 199 euro kosten. Het is nog niet bekend wanneer ze uitkomen.

Honor kondigde de Earbuds 3 Pro met lichaamstemperatuursensoren aan tijdens het MWC. Gebruikers kunnen de oordoppen volgens Honor drie keer aantikken om temperatuurmetingen te activeren. Daarbij wordt gesproken over continue metingen, waarbij een waarschuwing kan worden gegeven als de temperatuur 'abnormaal' is. Honor geeft wel aan dat de temperatuursensoren niet bedoeld zijn voor medische doeleinden. Volgens het bedrijf was er bij interne tests 'een kans van 80 procent' op metingen met een afwijking van 0,3ºC of minder.

De oordoppen beschikken verder over 11mm-drivers en actieve noisecancellation. De fabrikant stelt dat de Earbuds 3 Pro tot 6 uur meegaan op een enkele acculading. De oplaadcase kan dit oprekken tot 24 uur. Honor zegt daarnaast dat de oordoppen na 5 minuten opladen tot 2 uur gebruikt kunnen worden om naar muziek te luisteren.

Andere bedrijven lijken ook te kijken naar het verwerken van gezondheidsfuncties in draadloze oordoppen. The Wall Street Journal schreef in oktober bijvoorbeeld dat Apple de mogelijkheden onderzoekt voor AirPods die de lichaamstemperatuur kunnen meten. De bekende analist Ming-Chi Kuo sprak eerder ook al over AirPods met gezondheidsfuncties. Apple zou volgens eerdere geruchten in het vierde kwartaal met nieuwe AirPods Pro komen, die mogelijk ook fitnesstrackingfeatures krijgen.