JBL kondigt earbuds met touchscreen op case aan

De JBL Tour Pro 2 zijn de nieuwe draadloze earbuds van JBL. Opvallend aan de oortjes is de bijbehorende case, die is uitgerust met een touchscreen. Op het display kunnen berichten worden gelezen en het geluid worden bediend.

JBL kondigt de Tour Pro 2-earbuds aan voor 2023. Het is de bedoeling dat de oortjes vanaf januari in de winkels liggen. De earbuds hebben noise cancelling en kunnen zich aanpassen aan het omgevingsgeluid. Hiervoor zijn de earbuds uitgerust met zes microfoons. De oortjes ondersteunen bluetooth 5.3.

De case is uitgerust met een display. Hierdoor werkt de case vergelijkbaar met een smartwatch, waarop je kunt zien of je een bericht hebt of een inkomende telefoonoproep kunt accepteren. De oortjes kunnen tot 10 uur mee bij het luisteren van muziek. De case kan de oortjes opladen voor nog eens 30 uur.

Naast de oortjes kondigt JBL ook een nieuwe hoofdtelefoon aan. Het gaat om de JBL Tour One M2. De hoofdtelefoon is ook uitgerust met noise canceling en bluetooth 5.3. Zowel de oortjes als de hoofdtelefoon worden beschikbaar in zwart en beige. De JBL Tour Pro 2 gaat 250 euro kosten. De JBL Tour One M2 kost 300 euro en is net als de earbuds vanaf januari verkrijgbaar.