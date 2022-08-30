JBL kondigt earbuds met touchscreen op case aan

De JBL Tour Pro 2 zijn de nieuwe draadloze earbuds van JBL. Opvallend aan de oortjes is de bijbehorende case, die is uitgerust met een touchscreen. Op het display kunnen berichten worden gelezen en het geluid worden bediend.

JBL kondigt de Tour Pro 2-earbuds aan voor 2023. Het is de bedoeling dat de oortjes vanaf januari in de winkels liggen. De earbuds hebben noise cancelling en kunnen zich aanpassen aan het omgevingsgeluid. Hiervoor zijn de earbuds uitgerust met zes microfoons. De oortjes ondersteunen bluetooth 5.3.

De case is uitgerust met een display. Hierdoor werkt de case vergelijkbaar met een smartwatch, waarop je kunt zien of je een bericht hebt of een inkomende telefoonoproep kunt accepteren. De oortjes kunnen tot 10 uur mee bij het luisteren van muziek. De case kan de oortjes opladen voor nog eens 30 uur.

Naast de oortjes kondigt JBL ook een nieuwe hoofdtelefoon aan. Het gaat om de JBL Tour One M2. De hoofdtelefoon is ook uitgerust met noise canceling en bluetooth 5.3. Zowel de oortjes als de hoofdtelefoon worden beschikbaar in zwart en beige. De JBL Tour Pro 2 gaat 250 euro kosten. De JBL Tour One M2 kost 300 euro en is net als de earbuds vanaf januari verkrijgbaar.

JBL TourJBL TourJBL TourJBL Tour

Door Robert Zomers

Redacteur

Feedback • 30-08-2022 21:04
69 • submitter: TheVivaldi

30-08-2022 • 21:04

69

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (69)

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Wouterie 30 augustus 2022 21:12
Leuk die earbuds, maar zijn de batterijen nou te vervangen? Ik vind het nogal wat geld voor oordopjes namelijk en van mijn collega's hoor ik dat na pakweg twee jaar de batterijen wel op zijn.
disjfa @Wouterie30 augustus 2022 21:52
Dat probleem heb ik ook de hele tijd. Was al gestopt met toetsenborden en muizen, maar ga nu ook weer stoppen met oordopjes. Blijft leuk dat als er een batterij in zit je snel naar de > 100 euro gaat en niet lang mee gaat. Maar als je even puzzelt je voor zulke hardware je best weg kan komen met < 25 euro spul.

En een algemene audiofiel val ik hier ook niet mee lastig aangezien wireless uberhaupt niet de beste kwaliteit mee zou kunnen geven.
Inverted_World @disjfa30 augustus 2022 22:19
Wireless kan tegenwoordig gewoon op high end niveau. En ik ga er vanuit dat je bij een blinde test nauwelijks iemand kunt vinden die raad of je bijvoorbeeld een Hifiman Ananda BT aangesloten hebt via USB-C of via Bluetooth met LDAC codec.

Zelf heb ik al erg lang wireless oortjes, inmiddels geupgrade naar Sennheiser TW3. Maar er ik heb nooit problemen met de batterijen ervaren.

Zelfde geld voor de Hifiman die al 2 jaar perfect mee gaat.

Ik verwacht juist dat je voor 25 euro voornamelijk rommel koopt. En de geluidskwaliteit zal nog steeds grotendeels aan de kwaliteit liggen van de hoofdtelefoon, niet of het bedraad of Bluetooth is.

Ik verwacht dat een hifiman ananda bt zelfs op de matigste codec nog steeds belachelijk veel beter zal klinken dan airpods of goedkoper :)
SuperDre @Inverted_World30 augustus 2022 22:53
Moet eerlijk zeggen dat die onder de 25 euro kostende oordoppen tegenwoordig gewoon vergelijkbare kwaliteit leveren als die perperdure 100+ kostende oordoppen, en mijn ervaring met die 'dure' oordoppen is dat die vaak genoeg net zo snel kapot gaan als die goedkope 'rommel'. Dan koop ik liever om de 2 jaar nieuwe oordoppen van 15 euro dan 1x voor 3 jaar (ofzo) voor 100 euro, naast dat vaak die goedkope dan ook nog in kwaliteit verbeterd zijn in de loop van de tijd.
Ja er zit ook echte rommel tussen die goedkope, maar als je een beetje rondleest dan zitten daar vaak genoeg ook pareltjes tussen, zoals bv de Battletron oortelefoontjes van de Action (en dan ook al helemaal wat betreft batterijduur, gewoon een complete werkdag).
Louw Post @SuperDre30 augustus 2022 23:20
Mijn main oordoppen zijn nu de Shure SE535, misschien wel een stapje hoger dan wat "100+" is in dit geval, maar ik heb nog geen oordopjes onder de €100 gehoord die zo zuiver als die Shure oordopjes klinken (en ook langdurig comfortabel zitten) en ik heb aardig wat merken oordopjes gehad door de jaren heen (Beats, Sony, Sennheiser, Philips, wat goed gereviewde Chinese merken zoals KZ en Boarseman).
Fairy @Louw Post1 september 2022 09:43
Klopt, de Shure's zijn gewoon heel zuiver en correct. Ik heb zelf de SE435 als ik het goed heb.

Ze klinken heel anders (neutraal) dan veel mensen gewend zijn, maar als je er eenmaal aan gewend zijn is het heerlijk geluid en ook laag kunnen ze heel goed, maar vooral heel zuiver en niets overdreven.

Het enige nadeel vind ik dat ik een poos bezig ben om ze in te doen, maar dan sluiten ze ook perfect af. Moet alleen mijn vrouw nog een keer opvoeden dat ze niet tegen me gaat praten als ik ze in heb O+ :P
!GN!T!ON @SuperDre31 augustus 2022 11:45
Ik heb inmiddels alweer 3,5 jaar QCY TC1 draadloze dopjes van 20 euro. Werken nog altijd prima, geluidskwaliteit is 'ok', maar zeker wel te doen. Batterij gaat nog enkele uren mee, alleen de accu in het laaddoosje wil niet zo veel meer, maar dat maakt mij niet zoveel uit.

Heb nog nooit zo lang met oordopjes gedaan, bij de bedraade had ik altijd binnen een jaar kabelbreuk in de kabel waardoor je nieuwe kon kopen.
Jeroenzer @Inverted_World31 augustus 2022 07:53
''Ik verwacht dat een hifiman ananda bt zelfs op de matigste codec nog steeds belachelijk veel beter zal klinken dan airpods of goedkoper :)''

Mag ik wel hopen ja voor een headset van 800 euro...
Is natuurlijk geen vergelijking.
Sharky @Jeroenzer31 augustus 2022 09:06
Als de bron flut is maakt een dure hoofdtelefoon daar niet opeens magisch iets mooiers van. Een goede hoofdtelefoon heb je alleen iets aan als de bron ook goed is.
Jeroenzer @Sharky31 augustus 2022 09:08
Jaa.. dat snap ik en dat mag je en moet je ook verwachten van een headset van 800 euro.
Al zou je middelmatige codecs hebben zou je nog steeds verwachten dat deze headset van 800 euro beter klinkt dan een airpod.
XBL @Jeroenzer31 augustus 2022 10:17
Nee... Als je matige codec bijv hoge compressie heeft en de artefacten laat horen, dan hoor je die alleen maar beter bij een goede koptelefoon. Je kunt dan juist beter wat minder goede weergave hebben, zodat het geluid wat meer uitgesmeerd wordt.

Zoals de andere commentor al zei: hoge kwaliteit speakers vragen om een hoge kwaliteit bron. Ze gaan niet magisch het geluid voor je oppoetsen.
Vlizzjeffrey @Inverted_World31 augustus 2022 10:14
Je ervaar ook pas problemen met die batterijen als ze op zijn, als in ze laden nauwlijks nog op, zolang de batterij nog goed is is het logisch dat je nog geen problemen met de batterij heb ondervonden, vroeger of later ga je dat toch krijgen, niemand is immuun ervoor.
YukanMosvic030 @Inverted_World31 augustus 2022 14:44
Check eens Anomoi Buds op Ali expres. 15 euro en serieus goed geluid. Bij mij gaan ze een jaar mee ongeveer.
klonic @disjfa30 augustus 2022 23:53
Volgens mij zijn er zat audiofielen die ook onderweg de gemakken van bluetooth kunnen waarderen.

Er zullen vast ook audiofielen zijn die graag een extra schermpje op hun case hebben.
Klauwhamer @klonic1 september 2022 16:20
Jazeker. Op de fiets heb ik veel plezier van Jabra Elite 3. Uiteraard is m'n Sennheiser HD650 van een volstrekt andere orde, net zoals de Sony 1000MX4. Maar voor alles is een tijd en plaats.
Belecthor @disjfa31 augustus 2022 12:00
Eens! Hier gebruik ik al jaaaren dezelfde bedrade oordopjes. Draadloos is erg prettig, maar ik vind de prijs hoog en het heeft een hoog wegwerpgehalte.
Earth_Apple @disjfa31 augustus 2022 07:39
Hoezo gestopt met muizen en toetsenborden dan? Volgens mij gaan deze batterijen juist redelijk lang mee aangezien deze nauwelijks charge cycles hebben. Mijn MX Master 1 gaat nog steeds een maand mee op een batterij. Lijkt mij juist een uitstekende plek voor een oplaadbare batterij. Vaak is de batterij hiervan zelfs nog wel relatief te vervangen.
In tegenstelling tot de draadloze oordopjes waarmee je op één dag zelfs meerdere charge cycles kan hebben.
Wouterie @Earth_Apple31 augustus 2022 09:15
Mijn toetsenbord, muis en trackball hebben vervangbare batterijen en om eerlijk te zijn heb ik de afgelopen 2 jaar één keer mijn trackball hoeven opladen via USB. Alles waar een niet vervangbare (oplaadbare) batterij in zit is eigenlijk een wegwerpartikel wat je tussendoor kunt opladen.
Seth_Chaos @disjfa31 augustus 2022 08:49
Geen idee waar je het over hebt. Mijn toetsenbord (Microsoft Surface) gaat een half jaar mee op twee batterijen. Mijn (Microsoft Surface) muis een maand of twee, en kan weer opgeladen worden via een USB-kabel. Mijn OnePlus bluetooth oordopjes zijn nog niet oud genoeg om vast te stellen dat ze langer als twee jaar mee gaan. Maar de geluid kwaliteit is beter dan mijn bedrade Sennheiser dopjes, die een stuk duurder waren.
Pret @disjfa31 augustus 2022 09:36
Bij een muis en of toetsenbord kan je nog wel een keer de batterij vervangen. Het zal niet makkelijk zijn maar het kan zeker.

Daarnaast gaat mijn G502 al een aantal jaartjes mee en heb ik hier geen problemen mee.

Met oordopjes is het een ander verhaal. Dit is bijna onmogelijk, maar daar speet het design ook een rol in. Het moet allemaal strak, “durable” en licht zijn.
KuroHana @Wouterie30 augustus 2022 22:42
Dat komt omdat mensen geen benul hebben van een batterij leeftijd,

Als je de batterij leeftijd will verlengen dan moet je tog eens gaan googlen hoe,

B.v. Niet overladen en niet leegzuigen , hou de batterij tussen de 20-80% , dit verleng de batterij zijn leven met misschien 1 of meer jaren
Finraziel @KuroHana30 augustus 2022 23:01
Dat gaat alleen niet echt bij dit soort oortjes, dan moet je ze ergens anders in gaan bewaren dan in hun case aangezien de case ze altijd volledig op zal laden.

Echter persoonlijk heb ik bijna nooit problemen met accu's... Mijn wf-1000xm3's heb ik nu 1,5 jaar, gebruik ze zo'n 1-3 uur per dag, en merk nog helemaal niks van accu degradatie. Heb daar ook al vaker van gehoord dat de accu zo snel slecht zou worden, alsof die mensen gewoon een accu killende aura hebben of zo (of misschien is het gewoon dat ze ze de hele dag gebruiken waarbij mijn paar uur per dag in het niets verbleekt).
klonic @Finraziel30 augustus 2022 23:46
Bij mijn Airpods ook niet. Bij de case kan je dit wel proberen maar bij de oortjes zelf niet, die beginnen direct naar 100% op te laden.

Overigens zou 100% volgens mn telefoon natuurlijk wel 80% in realiteit kunnen zijn (veel auto’s doen dit).
Wouterie @KuroHana31 augustus 2022 09:17
Je kunt niet verwachten van een consument dat ze hier aandacht aan besteden of verstand van hebben. Je mag wel verwachten van een leverancier of producent dat ze hun producten zodanig instellen en afleveren dat het maximale uit de batterij wordt gehaald. Dus dan maar melden dat hij 'leeg' is bij 20% en niet voller laden dan 80%.
Dan nog, een artikel met een niet vervangbare batterij (oplaadbaar of niet) is een wegwerpartikel.
B64 @Wouterie31 augustus 2022 17:01
Om 0-20% en 80-100% onbenut te laten, heb je een 30% grotere accu nodig (even afgerond), óf je moet genoegen nemen met een 40% kortere accuduur.

Aangezien de ruimte zeer beperkt is en ieder grammetje weegt, en een kortere accuduur marketingtechnisch nou niet bepaald goed nieuws is, zie ik dat niet gebeuren.

Overigens is vervangbaarheid van accu's doorgaans niet in het belang van de fabrikant. Uiteraard verkopen ze liever een nieuw toestel, maar er zijn genoeg bedrijven die in het verleden juist hele slechte ervaringen hebben gehad met vervangbare accu's. Als je accu's vervangbaar maakt verlies je als fabrikant zicht op de vervangingsmarkt, maar kun je enorme reputatieschade oplopen door slechte kwaliteit accu's die anderen in de markt brengen.
Mede daarom bieden sommige fabrikanten wel de service aan om accu's te vervangen door het artikel naar een gecertificeerd reparatiecentrum te sturen, maar de kosten daarvan zijn zo hoog dat het economisch vaak geen zin heeft.
Wouterie @B641 september 2022 11:17
Ik denk dat we binnen de EU althans over moeten stappen van het belang van de fabrikant naar het belang van de consument en zelfs het belang van mensenrechten en milieu. Ik heb echt geen hoge pet op van EU politiek, maar ik ben bang dat het de enige manier is waarop fabrikanten een andere koers gaan varen wanneer wetgeving hen daartoe dwingt.
Firestorm666 @KuroHana31 augustus 2022 00:19
Een batterij dient om te gebruiken hé. 0 of 100% kan geen kwaad, het is echter zo dat 0-20 & 80-100 range stress betekend voor je batterij en je m dus best niet lang in die range laat.
Robsel_NL @Firestorm66631 augustus 2022 17:39
Dus het kan wel kwaad.
Firestorm666 @Robsel_NL1 september 2022 09:06
Vergelijk het met sporten, je kan in de hoogste hartslagzone sporten, dat kan geen kwaad voor eventjes, doe je dat te lang, sloop je jezelf.

Met een batterij is het niet anders.Van een uurtje in de stress-zone zal je batterij niet enorm hard verslijten of zelfs stuk gaan. Hou je die batterij de helft van de tijd in die stress zones, dan heb je wel al eerder kans op falen/slijtage.

Verder worden batterijen ook steeds beter en beter, waardoor een recente batterij in de stress zone er minder problemen mee heeft als een batterij van pakweg 10 jaar geleden.
carpcatcher @Wouterie31 augustus 2022 08:33
mijn eerste apple Airpods december 2016 doen het nog steeds ruim een uur. tuurlijk is dit weinig als ze 5 uur beloven (als ze dat al ooit hebben gehaald)

Voor mijn doel is een uur voldoende, telefoon gesprekken, youtube, podcasts..
het hele principe geen snoertjes tussentijds opladen in de case en het gemak zou ik ze zo weer kopen.
Wouterie @carpcatcher31 augustus 2022 09:21
Dat is netjes! Ik zit bijna elke dag in overleg met een flink aantal mensen met Airpods en na (hoe lang hebben we al Coronagedoe?) pakweg 2 jaar hoor ik meer en meer klachten over uitval, niet meer kunnen opladen, links ineens leeg terwijl rechts het nog doet etc. Dat is een hoop geld wat je kunt weggooien na zo'n korte tijd!
Tassadar32 @Wouterie31 augustus 2022 09:14
KZ (chinees merk) heeft premium oordopjes waar je het bluetooth gedeelte (met accu) los kan koppelen (je kan de dopjes ook bedraad gebruiken). Wat mij betreft de beste oplossing.
Wouterie @Tassadar3231 augustus 2022 09:25
Ja, interessant. Als de accu brak is kun je ze altijd nog bedraad gebruiken. Ik heb hier ook zo iets liggen, maar dan een groot over-ear geval met bluetooth en kabel.
Tassadar32 @Wouterie31 augustus 2022 10:16
In het geval van KZ heb je verschillende bluetooth modules. Je kan kiezen tussen modellen die achter je oor hangen of een neck strap. Ook werken deze modules met simpele oordopjes met een enkele driver tot aan modellen die niet onderdoen voor dure IEMs van de grote namen.
RobNL @Wouterie30 augustus 2022 21:30
Die zijn meestal gelijmd, zou er niks van verwachten qua repair opties.
Wouterie @RobNL31 augustus 2022 09:17
Vreugde: nog meer wegwerpelektronica. Nu met een touchscreen.
AvanCade @Wouterie30 augustus 2022 21:57
Bij JBL schijnen de accu's erg snel kapot te gaan. Persoonlijk geen ervaring mee maar bij twee personen in mijn omgeving zijn de accu's nog binnen een jaar zodanig defect dat ze niet meer te gebruiken zijn.
Militia Pilot 30 augustus 2022 21:07
Ik hoop dat het scherm een ingebouwde screenprotector heeft, anders voorzie ik veel klachten over krassen op dat scherm.
iRob87 @Militia Pilot30 augustus 2022 21:55
En hoe vervang je de ingebouwde screenprotector dan bij krassen?
Volgens mij is een screenprotector niet meer krasbestendig dan Gorilla Glass,
Het voordeel van een externe screenprotector is dat je deze kan vervangen.
Twanne @Militia Pilot31 augustus 2022 10:08
Niet meer dan op smartphones denk ik. Die steekt ook in je broekzak of tas en ligt vaak ook met het glas omlaag op tafel.
DonJunior 30 augustus 2022 22:05
Wat handig! Vooral dat je de batterijstatus van de oordoppen kan zien op het doosje.
Dat vind ik nu erg onhandig werken bij mijn Samsung Galaxy Buds. Tuurlijk kan ik makkelijk een app openen op mijn galaxy telefoon. Maar soms verbind ik de oordopjes met mijn Windows laptop en dan moet ik het bleutooth menu induiken om er achter te komen hoe vol de dopjes nog zijn.
Dan is dit wel een stuk handiger.
PurpleApeGaming @DonJunior31 augustus 2022 07:01
Dat Is toch gewoon dubbel klikken op het BT tray icoontje en je ziet het meteen. Dat is hoe is hoe ik het doe in ieder geval
Wailing_Banshee @PurpleApeGaming31 augustus 2022 08:06
Het probleem is dat je dan alleen een gemiddelde ziet... Ik heb op dit moment wat problemen met m'n rechterdopje. Die laad niet altijd op. En dan geeft windows aan dat die dingen voor 50% vol zitten, maar krijg ik toch een piep dat m'n rechter oortje leeg is (en de linker op 100%). En dan moet ik ze eerst loskoppelen van m'n laptop, koppelen aan m'n telefoon, de app openen, kijken wat er aan de hand is, loskoppelen van m'n telefoon en dan weer koppelen aan m'n laptop.

@jordyS1 geef mij een paar goedkope bluetooth dopjes, met multipoint en een batterijduur van minimaal 7 uur (case batterij niet meegeteld, als ze in de case zitten, heb ik er niets aan).
jordyS1 @Wailing_Banshee31 augustus 2022 14:35
Waarom wil je 7 uur accu duur hebben?
Heb je geen pauze ?

Ikzelf gebruik de Xiaomi Redmi buds 3 pro
Kosten me 48 euro

Klinken best oke, NC en multipoint... En een goede accu, zon 6 uur zonder NC

Edit: en ze schakelen zelf NC uit bij wind... Dat deden m'n wf-1000xm3 die 2 jaar geleden 200 euro kosten niet... En die rotdingen waren na 12 maanden kapot..

Edit 2: moet er wel even bij zeggen dat ik ze gebruik met een Xiaomi telefoon en dus instel mogelijkheden heb enzo, die je met een andere telefoon niet hebt.

[Reactie gewijzigd door jordyS1 op 26 juli 2024 05:27]

Wailing_Banshee @jordyS131 augustus 2022 14:46
Waarom wil je 7 uur accu duur hebben?
Heb je geen pauze ?
Jawel, maar ik wil niet perse op moeten laden in de pauze om de middag door te kunnen komen. En noise cancelling is de reden dat ik een koptelefoon op zet...

en wat betreft gekoppeld zijn zijn aan een specifiek merk, ik heb geen idee welke instelmogelijkheden er extra zijn voor mijn buds, want ik heb geen samsung telefoon.
TheVivaldi @Wailing_Banshee31 augustus 2022 18:14
Op Linux schommelt het soms ook wat met die waarden. Ik heb een MX Ergo-muis en hij loopt vaak ook wat achter met die procenten en dat-ie dus leger is dan het systeem meldt. En andersom soms ook: nu na de laatste keer opladen vorige week meldde het menu 50% opgeladen, start ik tussentijds de pc opnieuw op, staat-ie ineens op 100%. Binnen 1 minuut 50% erbij, dus. 8)7
jordyS1 @DonJunior30 augustus 2022 22:21
of je koopt gewoon goedkope oortjes met multipoint en je hebt dat hele probleem niet:)
Quingoh 30 augustus 2022 21:15
Leuk doosje. Het zou leuk zijn als er ook een equalizer bij zit. Ben ik eindelijk verlost van de smartphone app.
adje123 @Quingoh30 augustus 2022 22:12
Je wilt in je doosje een equalizer?
Het doosje laat ik vrijwel altijd thuis.
thetakman @adje12331 augustus 2022 12:29
Als je het doosje niet wilt gebruiken, dan ben je sowieso niet de doelgroep van dit product..
Jerie 30 augustus 2022 22:24
Is dit niet een perfecte toepassing voor e-ink ipv LCD of OLED?
lenwar @Jerie31 augustus 2022 08:49
Dat was ook precies mijn eerste gedachte.
Het enige waar de marketing-afdeling dan niet blij mee is, is dat dit in volledig kleur kan.

En aangezien marketing belangrijker lijkt dan praktische uitvoering voor bedrijven, wordt er gekozen voor iets dat er wat kwieker uit ziet.
jordyS1 30 augustus 2022 21:44
voor 250 euro koop ik liever oortjes waarbij de productie kosten ook daadwerkelijk naar de oortjes gaat...
DonJunior @jordyS130 augustus 2022 22:06
Care to elaborate?
Misschien heb ik iets gemist maar wat is precies het probleem? Zonder uitleg komt je reactie nogal als een 'rant' over namelijk.
jordyS1 @DonJunior30 augustus 2022 22:14
een scherm kost geld.. geld dat nu niet naar de functie van de oortjes gaat...
zon scherm kost ook stroom... die nu niet naar de oortjes gaat..
zon scherm kost ook R&D geld, die nu niet naar de oortjes gaat...
voor zon scherm moet ook software ontwikkeld worden, dat kost weer geld, die nu niet naar de oortjes gaan...

de meeste mensen dragen oortjes in hun oren en stoppen de case in hun zak.. ze bedienen de oortjes met hun telefoon... dus waarom telefoon gesprekken op de case weergeven ?
Luchtbakker @jordyS131 augustus 2022 04:07
Omdat tegenwoordig oortjes alleen niet innovatief genoeg is. En mensen alleen dingen kopen die anders zijn dan de rest, anders val je niet op.

Functioneel gezien onzin, marketing technisch een slimme zet.
Wouterie @Luchtbakker31 augustus 2022 09:26
Denk ik ook. Oortjes kun je voor een paar tientjes kopen maar met een touchscreendoosje... oeh! Dat moet wel een hoop geld waard zijn.
n4m3l355 @jordyS131 augustus 2022 07:51
Zo kun je natuurlijk iedere vorm van innovatie die niet tot de core behoort kapot slaan. Hetzelfde zou je zelfs zij het op mindere hoogte van oortjes met een behuizing kunnen zeggen of zelfs draadloos immers dat kost ook weer meer dan een draadje en ook daar zit werk in. Zeker als purist of audiofiel kun je hier heel ver in gaan. Uiteindelijk iemand die voor een BT setje gaat al zijn het de Pro van Apple gaat niet voor de fantastische kwaliteit maar omdat het makkelijk, licht, fashionable is.

Zelf vind ik het een leuke innovatie, misschien voegt het functioneel niet zoveel toe maar uiteindelijk wat kun je innoveren aan een oortje? Het heeft zeer lage kwaliteits drivers, de batterijduur is zeer beperkt, de behuizing is ook beperkt. En misschien is dit niet voor iedereen maar ik kan me best wel voorstellen dat het voor bepaalde gebruikers wel een use case heeft, mensen die dikke vingers hebben, mensen die manueel beperkt zijn, mensen die graag iets voor zich willen zien in plaats van op hun oor te liggen tikken.
lenwar @n4m3l35531 augustus 2022 12:58
Zo kun je natuurlijk iedere vorm van innovatie die niet tot de core behoort kapot slaan.
Ik snap wat je bedoelt, maar soms zijn dingen natuurlijk echt puur een gimmick, zonder dat het 'echt' iets toevoegt. Het maakt het product in de praktijk alleen maar duurder en complexer (om te maken).
Wat ze effectief hebben gedaan is (zoals het artikel al aangeeft) een soort smartwatch van het laadstation gemaakt. Je kan het laadstation dus op je bureau laten liggen en toch vluchtig je binnenkomende berichtjes scannen. Dat is in de basis niet een gek idee, en ergens ook wel geinig, misschien zelfs handig, maar voegt het echt wat toe aan het product waar je het voor koopt? (Namelijk de oortjes)
maar uiteindelijk wat kun je innoveren aan een oortje
Precies. Dat is een punt.
Ze zouden kunnen kijken of ze daadwerkelijk betere 'speakertjes' er in kunnen stoppen op het betreffende formaat. Maar je kan natuurlijk ook stellen dat een product op een bepaald moment 'af' is tot er een bepaalde revolutie komt (oorbel-oortjes voor mijn part. Ik verzin maar wat geks) die vervolgens weer doorgeïnnoveerd kan worden.

Hetzelfde gebeurd(e) in TV-land:
Simpel voorbeeld:
Disclaimer: Onderstaande data en termen kunnen ter interpretatie open staan, omdat er zoveel verschillende stromingen binnen de techniek waren en dat er onduidelijkheden waren/zijn over wat nou de correcte beschrijving is voor iedere term

De moderne televisie komt uit de jaren 30 (of als je de Russische iconoscoop ook als moderne televisie wil bestempelen, de jaren 20). De oudere analoge projectiekasten dateren uit de 1870 uit z'n hoofd.
In 1965 kwam de kleurentelevisie
In 1986 kwam HD Televisie (720+) in Europa (eerste uitzending in 1992 van de Olympsische spelen in HD)
Begin jaren 80 kwamen de eerste 'platte schermen' (LCD)
Later LED, OLED, enz.
Dan kwam er nog 'Smart TV' ergens bij.
3D televisies, 'curved' televisies, HDR, enz. enz.

Vlak voor iedere volgende fase was de televisie van die tijd (de 'huidige generatie' uitontwikkeld. Er was niks meer aan te verbeteren op wat kleine dingetjes na. (wat gimmicks die al dan niet wat toevoegde)

Je ziet dat er sinds de komst van HDR eigenlijk geen echte innovatie is in televisies. Hooguit dat er wat extra apps of wat gimmicks worden toegevoegd, maar je kan eigenlijk al zeggen dat de huidige generatie televisies is uitontwikkeld totdat er weer een kleine revolutie komt.

Simpel voorbeeld en ik denk dat de vergelijking wel redelijk is. Noemen we de draadloze afstandsbediening 'innovatie' voor een televisie? (er bestond al een bedrade afstandsbediening voor televisies) Of noemen we het via een app kunnen bedienen van een smart televisie echte 'innovatie'??

Of noemen we dat een logische evolutie van toepassen van bestaande techniek in een nieuw type apparaat.
CCJJVV @jordyS130 augustus 2022 23:24
Een camera op een telefoon kost ook geld. Tegenwoordig kan je natuurlijk niet meer zonder maar je begrijpt vast mijn punt.

Het meeste begint als een gimmick waarvan je vaak in het begin niet de functionaliteit van inziet.
klonic @CCJJVV30 augustus 2022 23:44
Het probleem van je vergelijking is dat de camera ooit misschien 5% kostte van de totale telefoon. Zo’n OLED touchscreen zal gok ik een meer significant deel van de prijs uitmaken.

Daarnaast worden een hoop feautures die fabrikanten proberen te verkopen ook niet omarmd. De tijd zal leren of bij welke groep deze zal gaan horen.
vix-ducis @CCJJVV30 augustus 2022 23:57
Ja, maar een telefoon zonder camera kost waarschijnlijk minder of heeft meer/betere features (die geen camera zijn). Je argument houdt steek, maar het valt evengoed om te keren. @jordyS1 hoeft misschien geen schermpje op zijn case, ik hoef geen draadloze functionaliteit en nog een andere consument hecht zelfs geen belang aan draagbaarheid (waardoor de nood aan een externe versterker geen probleem is).

De markt voor draadloze doppen is momenteel heel erg aan het exploderen aangezien de winstmarges nog heel groot zijn. De drang om je te onderscheiden van de concurrentie is dus groot, en dan komen dit soort van features naar boven. De consument zal beslissen of dit gemeengoed wordt in de toekomst door verkoopcijfers.
jordyS1 @vix-ducis31 augustus 2022 05:20
Dus jij vind een schermpje in het doosje hetzelfde als een camera in een telefoon?

Juist ja...
DonJunior @jordyS131 augustus 2022 07:41
Duidelijk en goed punt. Sorry voor de wellicht vreemde vraag maar zo had ik er nog niet over nagedacht en dat was me ook niet meteen duidelijk uit je eerste reactie. Vandaar de vraag om het toe te lichten ;)

Jammer overigens dat mijn oprechte vraag meteen met een -1 beoordeeld..
Kenju @jordyS131 augustus 2022 08:27
Het is natuurlijk maar zeer de vraag of we weinig marge op deze TWS-opties zit en ze nu bespaard zouden hebben op de audiokwaliteit. Voor hetzelfde geldt pakken de meesten x% marge en JBL nu de helft ervan.

Ik bedoel, als je kijkt naar hoe goed vrij veel van die goedkope Chinese opties klinken en hoe goed zelfde de ANC is...
SebasKolk @jordyS131 augustus 2022 08:47
Maar het zorgt ook weer voor innovatie. Als we alleen maar hetzelfde doen voor 5+jaar zal er nooit verandering en/of verbetering in komen. Voor de 1ste gen vinden we het misschien raar, maar na een aantal jaar kunnen we misschien niet meer zonder
SuperDre @jordyS130 augustus 2022 22:54
Denk dat de marge op die 250 euro kostende oordoppen minimaal 50% is.
KuroHana 30 augustus 2022 22:45
nu maar hopen dat het geluid / nc / anc sony verslaat ben tot nu toe nog geen betere tegen gekomen dan de xm4 voor het prijs kaartje
Maverick2001 1 september 2022 21:49
Ziet er heel mooi uit, of je het in de praktijk veel gebruikt is een 2e. Persoonlijk ligt mijn doosje in de tas of op een kast en gebruik ik mijn horloge of telefoon of de earbuds zelf voor het aanpassen.
Ben wel fan van de JBL earbuds, Recent de JBL Live Pro 2 gekocht en ik vind ze fijner dan AirPods Pro die ik ook heb. Het geluid en de pasvorm van de JBL vind ik fijner.

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