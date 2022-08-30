JBL kondigt earbuds met touchscreen op case aan

Zo kun je natuurlijk iedere vorm van innovatie die niet tot de core behoort kapot slaan.
Ik snap wat je bedoelt, maar soms zijn dingen natuurlijk echt puur een gimmick, zonder dat het 'echt' iets toevoegt. Het maakt het product in de praktijk alleen maar duurder en complexer (om te maken).
Wat ze effectief hebben gedaan is (zoals het artikel al aangeeft) een soort smartwatch van het laadstation gemaakt. Je kan het laadstation dus op je bureau laten liggen en toch vluchtig je binnenkomende berichtjes scannen. Dat is in de basis niet een gek idee, en ergens ook wel geinig, misschien zelfs handig, maar voegt het echt wat toe aan het product waar je het voor koopt? (Namelijk de oortjes)
maar uiteindelijk wat kun je innoveren aan een oortje
Precies. Dat is een punt.
Ze zouden kunnen kijken of ze daadwerkelijk betere 'speakertjes' er in kunnen stoppen op het betreffende formaat. Maar je kan natuurlijk ook stellen dat een product op een bepaald moment 'af' is tot er een bepaalde revolutie komt (oorbel-oortjes voor mijn part. Ik verzin maar wat geks) die vervolgens weer doorgeïnnoveerd kan worden.
Hetzelfde gebeurd(e) in TV-land:
Simpel voorbeeld:
Disclaimer: Onderstaande data en termen kunnen ter interpretatie open staan, omdat er zoveel verschillende stromingen binnen de techniek waren en dat er onduidelijkheden waren/zijn over wat nou de correcte beschrijving is voor iedere term
De moderne
televisie komt uit de jaren 30 (of als je de Russische iconoscoop ook als moderne televisie wil bestempelen, de jaren 20). De oudere analoge projectiekasten dateren uit de 1870 uit z'n hoofd.
In 1965 kwam de kleurentelevisie
In 1986 kwam HD Televisie (720+) in Europa (eerste uitzending in 1992 van de Olympsische spelen in HD)
Begin jaren 80 kwamen de eerste 'platte schermen' (LCD)
Later LED, OLED, enz.
Dan kwam er nog 'Smart TV' ergens bij.
3D televisies, 'curved' televisies, HDR, enz. enz.
Vlak voor iedere volgende fase was de televisie van die tijd (de 'huidige generatie' uitontwikkeld. Er was niks meer aan te verbeteren op wat kleine dingetjes na. (wat gimmicks die al dan niet wat toevoegde)
Je ziet dat er sinds de komst van HDR eigenlijk geen echte innovatie is in televisies. Hooguit dat er wat extra apps of wat gimmicks worden toegevoegd, maar je kan eigenlijk al zeggen dat de huidige generatie televisies is uitontwikkeld totdat er weer een kleine revolutie komt.
Simpel voorbeeld en ik denk dat de vergelijking wel redelijk is. Noemen we de draadloze afstandsbediening 'innovatie' voor een televisie? (er bestond al een bedrade afstandsbediening voor televisies) Of noemen we het via een app kunnen bedienen van een smart televisie echte 'innovatie'??
Of noemen we dat een logische evolutie van toepassen van bestaande techniek in een nieuw type apparaat.