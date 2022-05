Apple brengt Beats Fit Pro uit in Nederland en België voor 230 euro

Apple is begonnen met het aanbieden van zijn Beats Fit Pro-oordoppen in Europese landen, waaronder Nederland en België. De oordoppen werden vorig jaar al aangekondigd, maar waren voorheen alleen nog beschikbaar in de Verenigde Staten.

Apple is op maandag begonnen met de verkoop van de Beats Fit Pro-oordoppen. De oordoppen zijn in de digitale Apple Store te vinden voor 230 euro. De oordoppen zijn beschikbaar in het zwart, wit, paars en 'muntgrijs' en worden volgens de fabrikant vanaf vrijdag 28 januari geleverd. Apple kondigde de oordoppen in november al aan en meldde toen dat de oordoppen 'in 2022' beschikbaar zouden komen in Europa. Toen werd echter geen concrete releasedatum genoemd en het bedrijf gaf toen ook nog geen europrijs.

De Beats Fit Pro-oordoppen hebben onder andere actieve noisecancellation, een transparantiemodus, een accuduur van 6 uur en een behuizing met 'wingtips', die ervoor moeten zorgen dat de oordoppen beter in de oren van gebruikers blijven zitten. De Beats Fit Pro beschikken verder, net als AirPods, over een Apple H1-chip, waarmee de earbuds gemakkelijk verbonden kunnen worden met iOS-devices en makkelijk kan wisselen tussen verschillende Apple-apparaten. De oordoppen bieden ook ondersteuning voor Android; gebruikers kunnen een Beats-app downloaden om de oordoppen te pairen, een pasvormtest uit te voeren en te wisselen tussen de verschillende luistermodi.