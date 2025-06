Code iOS 16.5-bèta bevat informatie over aankomende Beats Studio Pro-koptelefoon

Code uit de bètaversie van iOS 16.5 bevat informatie over de onaangekondigde Studio Pro-koptelefoon van Beats. De koptelefoon zou onder andere over een transparantiemodus en ruimtelijke audio beschikken. Het is niet bekend wanneer de Beats Studio Pro uitkomt.

9to5Mac vond informatie over de onaangekondigde koptelefoon in de code van de iOS 16.5-bèta. Zo zou de koptelefoon ondersteuning bieden voor actieve ruisonderdrukking en zou hij beschikken over een transparantiemodus en spatial audio. Ook bevat de code afbeeldingen van de koptelefoon. Het lijkt erop dat de koptelefoon is ontwikkeld in samenwerking met modeontwerper Samuel Ross, meldt 9to5Mac.

Verder bevat de koptelefoon volgens 9to5Mac een USB-C-poort om het apparaat mee op te laden en heeft hij een Beats-chip in plaats van een Apple H1 of H2. De koptelefoon lijkt erg op de bestaande Beats Studio3. Het meest opvallende verschil qua ontwerp is dat de Studio-merknaam van het apparaat is verwijderd. Wanneer de koptelefoon geïntroduceerd zal worden, is niet bekend. 9to5Mac speculeert dat de koptelefoon binnenkort in de winkels zal verschijnen.

De Beats Studio3 Wireless, die sinds 2017 op de markt is, kost op dit moment rond de 250 euro. Wat de Beats Studio Pro gaat kosten, en of Beats Studio3 Wireless na de Pro-koptelefoons beschikbaar zal blijven, is nog niet duidelijk. Volgens 9to5Mac zal de koptelefoon naar alle waarschijnlijkheid beschikbaar komen in de kleuren zwart, wit, donkerblauw en bruin.