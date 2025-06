Wachtwoordgenerator in Firefox voegt voortaan ook speciale tekens toe

De generator van de ingebouwde wachtwoordmanager in Firefox kan voortaan ook speciale tekens aan wachtwoorden toevoegen. De update zit in Firefox 113.0.

Mozilla schrijft in de releasenotes dat wachtwoorden zo veiliger moeten worden. Ook is de functie handig voor websites die speciale tekens in wachtwoorden vereisen. In Firefox 113.0 zit verder nog uitgebreidere informatie in picture-in-pictureschermen. De releasenotes van de update staan ook in de Downloads-tracker van Tweakers.