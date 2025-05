Mozilla heeft een tweede update voor versie 112 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. Nieuw in versie 112 is onder meer dat afgesloten tabbladen ook van vorige browsersessies kunnen worden heropend en kan een verborgen wachtwoord nu worden getoond door er met de rechtermuisknop op te klikken. Versie 112.0.2 is verder uitgebracht om de volgende drie problemen te verhelpen:

Fixed Fixes a high memory usage issue with animated images in minimized (or completely covered) windows, especially when using animated themes (bug 1828587).

Fixes an issue where Linux users with bitmap fonts installed may have had entire sections of text invisible to them on some sites (bug 1827950).

Fixes an issue where web notifications with images were not displaying for Windows 8 users (bug 1822817).

