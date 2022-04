WSJ: Apple onderzoekt AirPods die houding en lichaamstemperatuur kunnen meten

Apple onderzoekt volgens The Wall Street Journal of AirPods uitgerust kunnen worden met extra medische functies. Concreet bekijkt het bedrijf of de draadloze oortjes de lichaamstemperatuur kunnen meten en of ze kunnen helpen met de houding van de gebruiker.

Voor het meten van de temperatuur zou Apple al prototype-AirPods hebben ontwikkeld, schrijft de krant op basis van bronnen en interne documenten. Dit prototype zou in het oor de temperatuur van de gebruiker kunnen meten. Eerder zeiden de krant en analist Ming-Chi Kuo dat de Apple Watch Series 8 van volgend jaar ook een lichaamstemperatuursensor zou krijgen. Kuo sprak toen ook over gezondheidsfuncties voor toekomstige AirPods, zonder details te geven.

De bestaande bewegingssensoren binnen de AirPods zou Apple daarnaast willen gebruiken om de houding te meten. Hierbij zouden de oortjes gebruikers waarschuwen als ze onderuit gaan zakken. De bronnen en documenten waarschuwen dat de Apple-functies waarschijnlijk niet in de AirPods van 2022 zullen zitten en mogelijk nooit op de markt zullen verschijnen.

Apple zou ook onderzoek doen naar gehoorapparaten. Het is niet duidelijk of Apple nieuwe gehoorapparaatfuncties voor de AirPods zou ontwikkelen, of dat het bedrijf bestaande geluidsverbeteringsfuncties van de AirPods in de markt zou willen zetten als gehoorapparaatfuncties. De AirPods Pro kent bijvoorbeeld de conversation boost-functie, waarbij het volume en de helderheid van de gesprekspartner direct voor de gebruiker worden verbeterd. Apple heeft volgens de krant al langer de wens om naast de Apple Watch meer apparaten van gezondheidsfuncties te voorzien.