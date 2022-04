Toezichthouders gaan meer samenwerken voor toezicht op 'digitale activiteiten'

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat samenwerken met de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Financiële Markten om toezicht te houden op digitale activiteiten. De samenwerking is nodig omdat digitalisering zo versnipperd is dat apart werken niet effectief is.

De drie toezichthouders gaan samenwerken onder de noemer Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders. Daar komt ook het Commissariaat van de Media onder te vallen. AP-voorzitter Aleid Wolfsen noemt de samenwerking 'broodnodig'. In het SDT gaan de AP, ACM en AFM kennis en ervaring uitwisselen over zaken waar ze toezicht op houden. Er wordt daarnaast 'gezamenlijk geïnvesteerd in kennis, expertise en competenties'. De toezichthouders willen ook onderzoeken of ze in de toekomst samen kunnen werken aan een handhavingstraject, bijvoorbeeld om boetes uit te kunnen delen of ander onderzoek te doen.

De waakhonden zeggen dat er steeds meer toezicht nodig is op gebieden waar twee of meer van hen actief zijn. "Om effectief op het hoge tempo van de nieuwe ontwikkelingen te kunnen reageren, is een coherente en gecoördineerde aanpak nodig", zegt Martijn Snoep van de ACM. Dat is volgens de partijen ook goed voor burgers en voor bedrijven, die daardoor sneller weten aan welke regels ze moeten voldoen.

Het probleem rondom de fragmentatie van toezichthouders speelt al langer. De Autoriteit Financiële Markten moet bijvoorbeeld steeds vaker toezicht houden op fintechbedrijven. Ook traditionele banken gebruiken steeds vaker grote datasets. De AFM moet dan toezicht houden op het financiële aspect, maar de Autoriteit Persoonsgegevens op het technologische. Algoritmes zijn een ander vraagstuk. Die zijn inmiddels zo allesomvattend en worden door zoveel uiteenlopende zaken gebruikt, dat de politiek er een aparte toezichthouder op wil. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat echter onzin. "Als een algoritme persoonsgegevens verwerkt, is daar al een toezichthouder voor, namelijk wij", zei voorzitter Aleid Wolfsen vorig jaar tegen Tweakers. Het probleem is dat de privacywaakhond mede door dat groeiende takenpakket zijn werk amper nog kan uitvoeren.

De AP, ACM en AFM zijn niet de enige toezichthouders die heil zien in meer samenwerking. Ook het Agentschap Telecom wil dat. Eerder dit jaar pleitte de directeur van het AT daar al voor in een interview met AG Connect. Het Agentschap Telecom is niet bij deze samenwerking betrokken.

Algoritmes zijn volgens de toezichthouders een van de prioriteiten waarbij zij gaan samenwerken. Ook kunstmatige intelligentie valt daaronder. Die twee onderwerpen zijn sinds twee jaar twee kernonderwerpen waar de Autoriteit Persoonsgegevens extra aandacht aan wil geven. De toezichthouders gaan daarnaast samenwerken op het gebied van online design, personalisering, manipulatie en misleiding.