Bowers & Wilkins introduceert nieuwe versie van Zeppelin-speaker

Het Britse audiobedrijf Bowers & Wilkins heeft een nieuwe uitvoering van de Zeppelin-speaker geïntroduceerd. De speaker, waarvan de eerste editie uit 2007 stamt, krijgt ondersteuning voor Alexa en AirPlay 2 en is meteen verkrijgbaar. De prijs bedraagt 799 euro.

De Zeppelin bestaat uit een linker- en rechterluidspreker die gekoppeld zitten aan twee 90mm-middentoners. In het midden zit een 150mm-subwoofer. De Zeppelin heeft volgens B&W een frequentiebereik van 35Hz tot 25kHz. Aan de uiteinden van de speaker zitten twee double-dome-tweeters die volgens de fabrikant geïsoleerd zijn van trillingen van andere drivers, wat volgens B&W voor beter geluid zorgt.

Met de Bowers & Wilkins Music-app kunnen gebruikers uit verschillende streamingsdiensten kiezen om zo de muziek van die diensten via de speaker af te spelen. Onder andere Spotify, Soundcloud en Deezer zijn zo te streamen via de Zeppelin. Daarnaast kunnen gebruikers via Apples AirPlay 2 of bluetooth muziek naar de speaker streamen en is er ingebouwde ondersteuning voor Amazons Alexa. Ondersteuning voor bijvoorbeeld Google Assistent ontbreekt.

Begin 2022 zal er volgens B&W in een update een multiroom-functie komen voor het apparaat, waarmee het mogelijk wordt om de speaker aan andere speakers binnen de Zeppelin- of Formation-reeksen te verbinden. Het wordt niet mogelijk om een stereopaar op te stellen; in de multiroom-opstelling zorgt elke speaker afzonderlijk voor stereogeluid.

De eerste speaker in B&W's Zeppelin-reeks verscheen in 2007 en werd toen in de markt gezet als iPod-dock. De Zeppelin Air uit 2011 had als grootste vernieuwing dat het AirPlay-ondersteuning had en de 2015-editie richtte zich meer op draadloze functies als Spotify Connect. Die speakers hadden wel nog allemaal een bijgeleverde afstandsbediening om het apparaat mee te besturen, maar de nieuwe Zeppelin werkt volledig met de telefoon, of met voice control. De speaker is zowel in een donkere als lichte kleur verkrijgbaar.