Bowers & Wilkins brengt zijn eerste draadloze oortjes uit

Bowers & Wilkins brengt zijn eerste volledig draadloze bluetoothoortjes uit. Het merk komt met twee modellen, de PI5 en PI7, die beiden voorzien zijn van actieve noisecancelling. Het PI7-topmodel heeft drie microfoons per oortje en kost 399 euro.

B&W PI7

De Bowers & Wilkins PI5 en PI7 kunnen draadloos aan meerdere apparaten gekoppeld worden en zijn te koppelen aan spraakassistenten als Siri en Google Assistent. De oortjes zijn in te stellen via de Bowers & Wilkins-app. Het PI7-topmodel ondersteunt 24bits-audio en de Qualcomm aptX Adaptive-codec. De oortjes hebben per stuk twee 9,2mm-drivers, vier versterkers en een 'geavanceerde digital signal processor', wat zou moeten resulteren in een hoge geluidskwaliteit. Verder heeft de PI7 actieve noisecancelling die zich aanpast aan de omgeving en daarbij gebruik kan maken van drie microfoons per oortje.

Bowers & Wilkins levert de PI7 in een oplaadcase die draadloos geladen kan worden en ook kan dienen als bluetoothbron. Dat werkt door het doosje met USB of een 3,5mm-kabel te verbinden met een apparaat zonder bluetooth, zoals een oude speaker of een vliegtuigentertainmentsysteem. De PI7-oortjes hebben een adviesprijs van 399 euro.

B&W PI5

De Bowers & Wilkins PI5-oortjes zijn met een adviesprijs van 249 euro een stuk goedkoper, maar deze uitvoering heeft één driver en één microfoon per oortje. Ook heeft de oplaadcase van de PI5 geen aansluitingen en dus geen bluetoothfunctie. Op een acculading gaan de PI5 en PI7 respectievelijk zo'n 4,5 en 4 uur mee. De oplaadcase voegt daar nog 22,5 en 20 uur aan toe. De oortjes zijn per direct te koop.