Google Assistent kan straks simpele opdrachten ontvangen zonder 'ok, Google'

De Google Assistant op Android krijgt er in de toekomst de optie bij om bepaalde stemcommando's te ontvangen zonder dat daar een 'ok, Google' aan voorafgaat. Commando's als alarmen stilzetten en oproepen afwijzen of opnemen zouden daaronder vallen.

De functies kwamen boven water nadat gebruikers het instellingenmenu hiervoor zagen verschijnen in een bètaversie van de Google-app op Android. Dat had niet mogen gebeuren, want de functies doen vooralsnog niets en de webpagina waarnaar gelinkt wordt bij de instelling, is ook nog niet toegankelijk. Google noemt de functie 'Guacamole'. Het gaat om appversie 12.15.9.29 op Android 11.

9to5Google sprak zijn bronnen erop aan en die verklapten de commando's waar het om zou gaan. De functie zit overigens al wel in Assistant, maar alleen wanneer deze gebruikt wordt in combinatie met een Google Home of Nest Hub. Daar kan dat al sinds twee jaar; het werd onthuld op Google I/O in 2019. Wellicht had Google deze functie willen onthullen op I/O 2021, dat van 18 tot en met 20 mei digitaal plaatsvindt. Google gaf geen commentaar tegenover The Verge.

Beeld via 9to5Google