Android Auto is vanaf dinsdagavond beschikbaar in Nederland en België

Google brengt Android Auto dinsdag uit in Nederland en België. Dat gebeurt 'omstreeks 17:30 uur', meldt Google-woordvoerder Rachid Finge. Bezitters van een auto met ondersteuning voor Android Auto kunnen vanaf dan hun Android-smartphone koppelen.

Gebruikers met Android 10 of hoger kunnen hun telefoon direct koppelen via USB, of draadloos, mits de auto dat ondersteunt. Gebruikers van Android 9 en ouder moeten eerst de Android Auto-app downloaden uit de Google Play Store. Telefoons moeten minimaal Android 6.0 draaien om gebruik te kunnen maken van Android Auto.

Na het koppelen van een Android-telefoon aan Android Auto kunnen apps bediend worden met de knoppen op het infotainmentsysteem of via stembesturing met Google Assistent. Android Auto ondersteunt apps als YouTube Music, Spotify en TuneIn voor muziek en navigatieapps als Google Maps en Waze. Ook is het mogelijk om Google Assistent inkomende berichten te laten voorlezen en beantwoorden.

Om Android Auto te gebruiken is een compatibele auto of infotainmentsysteem nodig. Volgens Google zijn er inmiddels meer dan vijfhonderd auto's van vijftig merken compatibel. Android Auto was al beschikbaar in andere Europese landen, zoals Duitsland, Ierland en Frankrijk.